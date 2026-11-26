Eine beliebte Krimiserie auf Netflix wird trotz erfolgreicher erster Staffel nicht fortgesetzt. Der Grund sind nicht die Streamingzahlen.

Eine beliebte Krimiserie auf Netflix wird trotz erfolgreicher erster Staffel nicht fortgesetzt. Der Grund sind nicht die Streamingzahlen.. Denn der Streamer hat die niederländisch-belgische Produktion jetzt nach einer Staffel abgesetzt.

Der Grund war nicht fehlender Erfolg, sondern ein unmöglicher Terminplan. Jacob Derwig ) verheiratet ist. Doch dann tauchen Bilder von einem Seitensprung Doorns auf, der prompt die Scheidung verlangt. Betty versteht zuerst die Welt nicht mehr – undSie will ihren Ex-Mann ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, mitsamt seinem Gras-Imperium The Jackal, Haus und Hund.

Advertisement

Advertisement

Ein Rosenkrieg um die Ehre, Cannabis und die Straßen Amsterdams beginnt. Und das, obwohl sie fünf Wochen auf Platz 1 der niederländischen Charts verbrachte und global etwa 10 Millionen Views in neun Monaten einspielte. Sicherlich keinscheiterte Staffel 2 offenbar an den Terminplänen der Beteiligten. Die Verhandlungen über Beginn und Ende der Dreharbeiten und der anderen Produktionsphasen dauerten offenbar zu lang, und Netflix zog schließlich den Stecker.