Die 'Giovanni Zarrella Show' erreichte so viel Publikum wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr, in Mainz kann man sehr zufrieden sein. Der Primetime-Sieg ging dennoch an Das Erste, das auf den Krimi-Zweiteiler 'Mordach' setzte.

Vor mittlerweile rund dreieinhalb Jahren ist"Mordach - Tod in den Bergen" ein großartiger Erfolg für die ARD gewesen. Bei der linearen Premiere kamen die beiden Filme damals auf mehr als 5 bzw. 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, auch im Streaming funktionierte der Zweiteiler sehr gut.

Nun ist die Reihe fortgesetzt worden.

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"Mordach - Blutiger Schnee" konnte zwar nicht ganz mit den linearen Quoten von vor dreieinhalb Jahren mithalten, für den ungefährdeten Primetime-Sieg reichte es aber allemal. Die erste Folge des Abends kam auf 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 20,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Keine andere Sendung nach 20:15 Uhr hatte am Samstagabend eine höhere Reichweite. Der zweite Film des Doppels lag direkt im Anschluss bei 3,57 Millionen und 19,3 Prozent.

Nun wird man hoffen, dass der Zweiteiler auch in der Mediathek noch viel Publikum einsammelt. Noch rund ein Jahr lang sind die beiden Filme dort verfügbar. Das ZDF zog im direkten Duell am Samstagabend zwar den Kürzeren, aber auch in Mainz kann man zufrieden sein. Die"Giovanni Zarrella Show" unterhielt 3,29 Millionen Menschen und damit so viele wie seit Februar 2024 nicht mehr, als man ein Roland-Kaiser-Special sendete.

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An diesem Samstag gab es ein Danke-Special, was auf verschiedene Art und Weise zelebriert wurde. In jedem Fall konnte sich das ZDF über sehr gute 17 Prozent Marktanteil freuen. Beim jungen Publikum lag Zarrella dann sogar vor"Mordach": Die Musikshow erreichte in der Altersklasse 14-49 solide 8,7 Prozent Marktanteil, die zwei Krimi-Teile kamen hier nur auf 6,9 und 6,7 Prozent.

Bei den 14- bis 59-Jährigen sprengte Giovanni Zarrella das Krimi-Duo und erreichte mit 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in diesem Alter 11,2 Prozent Marktanteil. Teil eins von"Mordach" kam auf mehr Publikum und 12,4 Prozent, der zweite Teil lag jedoch dahinter und erzielte 9,8 Prozent. Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.16; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/zahlenzentrale/108652/krimizweiteiler_mordach_noch_vor_starker_zarrellashow/