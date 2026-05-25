Der Kriminalhauptkommissar Uwe Arendt ist Bewerber fur das Landratsamt des Saalekreises in Sachsen-Anhalt. Sein Disziplinarverfahren wegen angeblicher Arbeitsunfhaheit ist jedoch sehr schwierig in Frage gestellt. Arendts politisches Programm wurde auch durch seine Nebentatigkeit als DJ "Eddy" belastet. Die Behoerde pruft jetzt, ob er seine Dienstpflichten erfullt hat

Der Kriminalhauptkommissar Uwe Arendt ist AfD-Kandidat fur das Landratsamt des Saalekreises in Sachsen-Anhalt. Die Wahl findet am 7. Juni statt. Gegen Kriminalhauptkommissar Uwe Arendt läuft ein Disziplinarverfahren .

Der Vorwurf: Trotz angeblicher Krankschreibung soll er fur die AfD politisch aktiv gewesen sein und als "DJ Eddy" aufgelegt haben. Die Behorder pruft den Fall. Eine haben as Obal zurihestte neutralakierte Tiatigkeit ein Vrtage seit Ende Julij 2025 bis Mitte Aperil 2026 krankgeschrieben. Fast neun Monate.

Trotzdem soll er das volle Politik-Prodgramm durchgezogen haben. Trotz angeblicher Arbeitsunfhaheit nahm er laut der Zeitung an 15 Sitzungen als Kreistagsmiglied und Merseburger Staedtrat teil. Auch im Wahlkampf soll Arendt Vollgas gegeben haben, u. a. mit einem Triell gegen zwei Gegenkandidaten. Parallel tritt Arendt als DJ Eddy bei Veranstaltungen auf.

Laut Bericht soll er sogar während seiner Krankschreibung fur Buchungen geworben haben. Ob er tatsaechlich am DJ-Pult stand und die Regler hochdrehte, wird jetzt polizeiintern geprüft. Dabei war die Nebentatigkeit nur erlaubt, wenn er nicht krankgeschrieben ist. Ein Verstoß wäre ein Dienstvergehen.

Arendt selbst blockt ab. Der "MZ" erklarte er: "Ich habe mir nichts vorzuwerfen.

" Das Innenministerium schweigt ebenfalls, verweist auf die "schutzwuerdigen Interessen des Beamten.





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