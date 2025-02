Kriminalität im Ruhrgebiet: Rocker-Konflikte hinter den Schüssen

Mehrere Kriminalfälle im Ruhrgebiet scheinen auf Konflikte im Rockermilieu zurückzuführen zu sein. Die Polizei setzt die Kräfte verstärkt ein und verfolgt die Täter konsequent.

In den letzten Wochen gab es mehrere kriminelle Vorfälle im Ruhrgebiet. Jetzt ist klar: Alle Taten hängen zusammen. Mitte Januar begann es mit einem Schuss auf ein Tattoostudio in Dortmund. Kurze Zeit später folgten mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus in Holzwickede. Ein paar Tage später wurde ein Bewohner dieses Hauses mit einer Schussverletzung in einem Krankenhaus in Unna aufgefunden.

Die Ermittlungen der Polizei, Staatsanwaltschaften und des Landeskriminalamts ergaben einen klaren Zusammenhang zwischen den Vorfällen. Die Taten scheinen auf Konflikte im Rockermilieu zurückzuführen zu sein. Im Jahr 2021 gab es bereits hochdynamische Entwicklungen in der Rockerszene. Ob die jetzt beobachteten Fälle Ausfluss dieser Prozesse sind oder auf andere Motive zurückzuführen sind, wollen die Ermittlungsbehörden nun herausfinden. Sie arbeiten in einer besonderen Einsatzstruktur, um die Kräfte zu bündeln. Dortmunds Polizeipräsident zeigt klare Kante und schreibt in einer Erklärung: 'Wir dulden keine Straftaten von Outlaw-Motorcycle-Gangs! Egal, ob es hier um interne Machtdemonstrationen oder gewalttätig ausgetragene finanzielle Konflikte geht. Das, was bereits passiert ist, wird aufgeklärt und konsequent verfolgt. Eine weitere Eskalation darf es nicht geben.' Deshalb mache man mit der systematischen Verbrechensbekämpfung nicht an der Stadtgrenze halt, sondern gehe dahin, wo auch die Täter stecken. Gefährdete Personen sollen geschützt werden





