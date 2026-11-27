Die Wiener Influencerin Kris Inspector forderte 5 Liter heiße Schokolade. Der Preis für das XXL-Getränk betrug 158 Euro beim Weihnachtsmarkt in Wien.

Die Wien er Influencer in Kris Inspector hat beim Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien eine außergewöhnliche Bestellung aufgegeben. Sie forderte nicht die übliche Tasse, sondern gleich fünf Liter heiße Schokolade. Für diese riesige Menge musste sie einen Preis von 158 Euro bezahlen. Diese Aktion hebt sich deutlich von den normalen Angeboten am Markt ab und zeigt ihre Vorliebe für ungewöhnliche Dimensionen.

Der Kontext der XXL-Bestellung

Kris Inspector ist in Wien als selbsternannte "XXXL-Inspektorin" bekannt. Sie verzichtet bei ihrer Ernährung bewusst auf kleine Portionen. Ob es um Essen oder Getränke geht, bei ihr steht immer das Großformat im Vordergrund. Ihre Follower haben sich bereits an ihre speziellen Wünsche gewöhnt. Dieser Marktbesuch war nur der nächste Schritt in ihrer Reihe von Rekordversuchen.

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Bei ihrem Stand am Lindt-Stand ließ sie ihr eigenes riesiges Glas auf den Tresen stellen. Das Personal reagierte zunächst skeptisch auf diese ungewöhnliche Anfrage. Die ersten Blicke waren voller Unglauben, als die Größe der gewünschten Menge klar wurde. Eine normale Tasse fasst nur etwa 0,2 bis 0,25 Liter. Dieser Kontrast war für die Mitarbeiter sicherlich überraschend.

Konkurrenz und Vorherige Rekorde

Die Influencerin hat in der Vergangenheit bereits für Aufsehen gesorgt. Zu ihren früheren Meisterwerken zählt ein gewaltiger Schnitzelturm, der 99 Euro kostete. Auch eine Packung McDonald's-Pommes in der Größe von fünf Litern ist auf ihrem Konto verzeichnet. Diese spezifische Portion kostete damals 35 Euro und diente als Vorstufe für ihre aktuellen Aktionen.

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Auch asiatische Küche stand bereits auf ihrem Programm. Eine überdimensionale chinesische Lamian-Nudelsuppe kostete sie 50 Euro. Jede dieser Bestellungen diente dazu, ihre Marke als Expertin für Großportionen zu festigen. Die heiße Schokolade fügt sich nahtlos in diese Reihe ein. Der Fokus liegt stets auf der visuellen und geschmacklichen Übergröße.

Vertragliche Details und Zutaten

Nach kurzem Hin und Her einigte man sich auf die Menge von fünf Litern. Das Team stimmte der besonderen Anfrage schließlich zu. Neben der Schokolade selbst gab es noch extra Schlagsahne. Dazu kam eine üppige Portion Schokosauce. Diese Kombination verwandelte das Getränk in ein echtes Dessert.

Die Rechnung fiel für diese Kombination entsprechend hoch aus. 158 Euro war der finale Preis für das süße Spektakel. Zum Vergleich kostet eine normale Portion am Lindt-Stand etwa sieben Euro. Hinzu kommt eine Pfandgebühr von fünf Euro für die Rückgabe des Glases. Diese Gebühr wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe wieder erstattet.

Fazit und Markt-Realitäten

Die Aktion demonstriert die Möglichkeiten von individuellen Wünschen auf Weihnachtsmärkten. Während die Masse auf Standardportionen setzt, gibt es Nischen für extrem spezifische Anfragen. Kris Inspector nutzt diese Lücke konsequent für ihre Inhalte. Der hohe Preis von 158 Euro reflektiert den Aufwand und die Materialmenge.

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Für Besucher des Marktes bleibt dies ein bemerkenswertes Beispiel. Die Entscheidung für fünf Liter Schokolade war klar geplant. Es handelt sich um eine bewusste Wahl zur Unterhaltung ihrer Zielgruppe. Die Kombination aus Volumen und Toppings macht das Angebot einzigartig in Wien.