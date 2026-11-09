Carl Zeiss Jena rutscht ab, Fans fordern Trainer Marco Grote raus. Die Klubchefs stehen jedoch hinter dem 54-Jährigen und setzen auf Jugendtalente trotz miserabler Form.

Carl Zeiss Jena steckt in einer tiefen sportlichen und mentalen Krise. Das Team hat seit drei Spielen nicht gewonnen und dabei nur einen einzigen Treffer erzielt. Diese schwache Leistung hat dazu geführt, dass der FC Harmlos auf Platz sieben abgerutscht ist. Der Abstand zum Erzrivalen Rot-Weiß Erfurt beträgt bereits zehn Punkte.

Der letzte Auftritt gegen den BFC Preussen endete nur knapp mit einem 1:1-Remis. Kevin Lankford sicherte den Punkt erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Dennoch hallte die Forderung nach dem Aus des Trainers laut aus der Nordkurve. Die Rufe nach einem Wechsel an der Seitenlinie waren nicht mehr zu überhören.

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Mangelnde Inspiration im Team

Den Fans missfällt die spielerische Ausrichtung des Kaders massiv. Das Team wirkt inspirationslos und hat keinen klaren taktischen Plan. Weder als Kollektiv noch im individuellen Bereich ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Die Spieler und der Trainer würden die miserablen Auftritte Woche für Woche schönreden.

Anstatt die eigene mangelnde Qualität oder den ideenlosen Spielvortrag zuzugeben, schiebt man die Harmlosigkeit auf fehlende Effizienz. Carl Zeiss Jena hinkt den eigenen Ansprüchen, in dieser Saison um den direkten Aufstieg mitzuspielen, meilenweit hinterher. Das Niveau der Spieler reicht für die ambitionierten Ziele bei Weitem nicht aus.

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Fans haben die Saison abgehakt

Viel schlimmer ist die Stimmung in der Fangemeinde. Die meisten Anhänger haben diese Spielzeit längst abgehakt und keine Hoffnung mehr auf eine Wende. Ein knappes Drittel aller Spiele ist bereits verloren gegangen. Die Pleiten häufen sich nicht nur gegen die Topteams aus Erfurt oder Halle, sondern auch in prestigeträchtigen Klassikern.

Auch gegen starke Konkurrenten wie Zwickau, Lok Leipzig und Aue konnten die Thüringer keine Punkte holen. Die Niederlagen gegen diese etablierten Gegner unterstreichen die aktuelle Überlegenheit der Mitbewerber. Die eigene Spielklasse hat sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert, was sich in der Tabelle widerspiegelt.

Klubchefie stehen hinter Trainer Grote

Trotz der öffentlichen Kritik steht Marco Grote intern nicht zur Diskussion. Die Klubchefs von Carl Zeiss Jena haben volle Rückendeckung in allen Gremien gegeben. Ein Grund dafür ist die aktuelle Verletztenmisere, die das Team immer wieder geschwächt hat. Die personellen Ausfälle haben den Kader bei wichtigen Spielen dezimiert.

Zum anderen setzt Grote konsequent auf die Talente aus der eigenen Akademie. Genau diesen Weg haben sich die Klubchefs auf die Fahne geschrieben. Man möchte die Jugendförderung stärken und an das Konzept der Vergangenheit anknüpfen. Diese Strategie wird von der Vereinsführung eindeutig priorisiert und finanziell sowie strategisch unterstützt.

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Risiken der Jugendstrategie

Mit einer Teenieband gewinnt man aber keinen Blumentopf. Diese Warnung sagte Jena-Legende Alexander Maul einst nach dem Zweitliga-Abstieg 2008. Damals versuchte Carl Zeiss mit einem ähnlichen Konzept, die 3. Liga zu dominieren. Das Ergebnis war jedoch, dass der Verein fast abstieg.

Jetzt spielen die Thüringer die zweitschlechteste Saison seit dem Drittliga-Abstieg 2020. Nur in der Saison 2023/24 stand man nach 16 Spielen auch auf Platz sieben. Damals hatte man jedoch ein schlechteres Torverhältnis. Zwei Spiele später musste Trainer René Klingbeil gehen, was die historische Parallele verdeutlicht. Die aktuelle Situation ähnelt der Vergangenheit, jedoch mit anderen Namen.

Zukunftsvisionen und notwendige Schritte

Die Klubchefs müssen nun beweisen, dass ihre Strategie aufgeht. Der Fokus auf die eigene Akademie ist langfristig angelegt, muss aber kurzfristige Erfolge liefern. Die Fans erwarten eine rasche Besserung der Ergebnisse. Nur so kann die Glaubwürdigkeit des Projekts wiederhergestellt werden.

Die nächsten Spiele werden entscheidend sein. Ein weiterer Rückschlag könnte die Geduld der Anhänger endgültig erschöpfen. Das Management muss den Spagat zwischen Jugendarbeit und sofortiger Leistungssteigerung meistern. Die Vergangenheit lehrt, dass Geduld Grenzen hat, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Die nächste Zeit wird zeigen, ob Marco Grote diesen Weg gehen kann.