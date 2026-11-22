Der FC Bayern München streitet intern über Jamal Musialas Gesundheit und Gehalt. Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge droht mit Vertrag, während das Team auf Heilung pocht.

Der FC Bayern München gerät wegen der Gesundheit und des Vertrags von Jamal Musiala in eine öffentliche Krise. Der 23-jährige Nationalspieler erlitt erneut einen gesundheitlichen Rückfall. Dies geschah nach einer medikamentösen Umstellung. Die Verantwortlichen des Vereins stellen seinen lukrativen Vertrag in Frage. Die Hintergründe dieser Entwicklung sind komplex und emotional aufgeladen.

Medizinische Details der Erkrankung

Es war das zweite Mal seit seinen beiden Zusammenbrüchen in zwei Testspielen im August. Die "Bild" berichtete zuerst über die Vorfälle. Auf der Seite des Spielers sieht man dies als Teil eines medizinischen Prozesses. Dabei können immer wieder Probleme auftreten. Der jüngste Zwischenfall am Montag erfolgte nach einer Umstellung der Medikamente. Man stellte daraufhin auf die vorherige Dosis zurück. Es traten danach keine Probleme mehr auf.

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Daher konnte Musiala alle Trainingseinheiten bestreiten. Er stand am Freitag nach knapp zwei Monaten Zwangspause wegen einer Muskelverletzung zur Verfügung. Das Spiel endete mit einem 1:1 gegen den "Schäbig". Die medizinische Seite bewertet die Tatsache positiv, dass er wieder einsatzbereit ist. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass man Geduld brauche. Dies wird sowohl von der Sportlichen Leitung als auch vom Spieler selbst so gesehen.

Offene Kritik von Rummenigge und Dreesen

Trotzdem bekam die Öffentlichkeit den Eindruck, dass die Geduld der Bosse des FC Bayern mit Musiala dem Ende entgegeneht. Vor allem die scharfen Worte des aktuellen Aufsichtsrats und einstigen CEO Karl-Heinz Rummenigge fielen auf. Diese kamen nach dem Spiel gegen Köln. Sie erinnerten viele an seinen früheren Spitznamen "Killer-Kalle". Der nach wie mächtige FCB-Aufsichtsrat sprach bei "Sky". Er meinte, das Wissen lasse vermuten, dass es schwierig werde.

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Er bezog sich auf das Niveau, das er oft in diesem Stadion gezeigt hat. Wenn Musiala nicht wieder seine einstige Topform erreiche, sei der Vertrag hinfällig. Dieser ist bis 2030 dotiert. Er bringt rund 25 Millionen Euro pro Jahr plus Boni. Wenn er nicht der alte Jamal werde, müsse man sprechen. Diese Summen seien dann nicht mehr darstellbar. CEO Jan-Christian Dreesen sprach zuvor ähnlich. Sein Auftritt war bestellt. So einfach erhält selbst "Sky" keinen Zutritt in den VIP-Bereich der Allianz Arena.

Konträre Ansichten und medizinische Einordnung

Offenbar handelte Rummenigge bewusst und mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Dieser hatte am Montagabend getagt. Dies geschah wenige Stunden nach Musialas jüngsten Absencen. Zumindest Rummenigge, Hoeneß und Dreesen bewerten Musialas Krankenakte negativ. Die Aussicht auf baldige Besserung sehen sie eher pessimistisch. Tatsächlich gibt es vergleichbare Krankheitsverläufe. Epileptische Anfälle werden durch Medikamente stark unterdrückt. Patienten werden teilweise sediert.

In jedem Fall sind sie dann nicht topfit. Ist die Dosierung zu niedrig, treten Probleme auf. Bei Musiala gab es insgesamt viermal Ohnmachtsanfälle seit August. Auf Musialas Seite sieht man das Szenario anders. Im Gegensatz zu Rummenigge und Co. sieht man nicht, dass er nie wieder seine Glanzform erreicht. Sie verweisen auf renommierte Neurologen. Diese halten Musialas Krankheit für beherrschbar. Hochleistungssport sei wieder möglich.

Reaktionen der Fans und des Vorstands

Daher sieht man keinen Anlass zur Gehaltsreduzierung. In der Öffentlichkeit und bei der Mehrheit der Bayern-Fans herrscht Unverständnis. Der Verein setze einen wichtigen Profi in einer heiklen Situation unter Druck. Dies zeigte der Applaus bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im BMW Park. Der letzte Redner war Dr. Jonatan Hoffmann. Er ergriff "spontan" das Wort. Zuvor war der Umgang mit Musiala fast fünf Stunden lang kein Thema auf dem Podium.

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Dr. Jonatan Hoffmann ist selber Arzt und Neurologe. In so einer Situation brauche man Support. Jamal Musiala benötige ihn von Max Eberl und anderen. Was nicht hilfreich sei, sei die öffentliche Frage nach dem Niveau. Das hätten Herr Dreesen, Herr Hoeneß und gestern Herr Rummenigge getan. Das habe mit "Mia san Mia" wenig zu tun. Präsident Herbert Hainer versuchte danach den Spagat. Er wollte zwischen Rolle rückwärts und Rückendeckung für seine Mitstreiter balancieren.

Es gehe darum, dass wir uns alle den alten Jamal wieder zurückwünschten. So wie er vor seiner Verletzung war. Die Situation bleibt angespannt. Der Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und sportlicher Überzeugung ist deutlich geworden. Die Zukunft des Vertrags ist ungewiss. Die medizinische Genesung ist das aktuelle Hauptthema. Alle Parteien warten auf die nächste Entwicklung. Der Druck auf den Spieler bleibt hoch.