Krise und Chance: Wie die Softwarebranche 2026 die KI-Revolution meistert

Nach dem Ausverkauf Anfang 2026 erholt sich die Softwarebranche. KI-Agenten galten zunächst als Bedrohung, doch nun zeigen sich Gewinner. Ein Blick auf Salesforce und andere Chancen.

Im Februar 2026 haben wir uns bereits die Chancen nach dem Ausverkauf in der Software-Branche angesehen. Seitdem hat sich die Stimmung jedoch gedreht, viele Aktien konnten sich zwischenzeitlich deutlich erholen - und genau deshalb lohnt sich ein neuer Blick auf die Branche.

Anfang 2026 geriet die Software-Branche massiv unter Druck. Auslöser war die Sorge, dass sogenannte KI-Agenten viele Aufgaben übernehmen könnten, für die Unternehmen bislang spezialisierte Software-Abonnements benötigten. Aus dieser Angst heraus entstand das Schlagwort der SaaSpocalypse. Viele Software-Aktien büßten innerhalb weniger Monate 30 bis 50 Prozent ihres Wertes ein.

Doch Ende Mai drehte die Stimmung. Starke Quartalszahlen, neue KI-Produkte und optimistischere Ausblicke sorgten für eine kräftige Erholung vieler Titel. Die entscheidende Frage lautet nun nicht mehr, ob Software durch KI verdrängt wird, sondern welche Unternehmen von der Entwicklung profitieren und welche dauerhaft unter Druck geraten könnten. Der charttechnische Rücksetzer bei vielen dieser Titel könnte wieder neue Einstiegsgelegenheiten eröffnen.

Die Software-Branche lässt sich nicht mehr über einen Kamm scheren. Für Anleger kristallisieren sich nach dem Bewertungs-Reset drei unterschiedliche Ansätze heraus, um wieder in den Markt einzusteigen. Da ist zum einen Kategorie 1: die billigen Schwergewichte. Diese Unternehmen verfügen über hohe Profitabilität und starke Marktpositionen, wurden aber im kollektiven Ausverkauf der letzten Monate schlicht zu günstig bewertet.

Ein Paradebeispiel ist Salesforce, eines der größten Software-Unternehmen der Welt. Salesforce galt lange als Synonym für das SaaS-Modell und wurde entsprechend heftig von der Sorge getroffen, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware überflüssig machen könnten. Inzwischen dreht sich die Geschichte jedoch zunehmend. Mit Agentforce und der Datenplattform Data Cloud versucht Salesforce genau die Technologie zu verkaufen, die ursprünglich als Bedrohung wahrgenommen wurde.

Die KI- und Datenprodukte des Konzerns generieren mittlerweile einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar. Auch operativ läuft es rund. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 11,13 Milliarden US-Dollar, während die bereinigte operative Marge auf 34,8 Prozent zulegte. Der operative Cashflow erreichte starke 6,7 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig hob das Management seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht auf 45,9 bis 46,2 Milliarden US-Dollar an. Besonders positiv: Mehr als die Hälfte der Agentforce- und Data-Cloud-Buchungen stammt von Bestandskunden, die ihre Ausgaben erhöhen. Genau diese Skepsis macht Salesforce interessant. Während viele Anleger die Aktie noch immer als potenzielles KI-Opfer sehen, könnte sich das Unternehmen zunehmend als KI-Profiteur etablieren.

Neben den Schwergewichten gibt es die wachstumsstarken Plattformen im direkten Fadenkreuz des technologischen Wandels. Sie bieten maximales Risiko, aber auch den größten Hebel. Ein erheblicher Teil der schärfsten Kursrallye lief Ende Mai in nur wenigen Handelstagen ab. Wer jetzt unüberlegt einsteigt, läuft Gefahr, einer bereits gelaufenen Erholung hinterherzurennen.

Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis ist 2026 keine Garantie für ein Schnäppchen. Macht KI ein Kernprodukt langfristig obsolet, ist eine günstige Aktie der Beginn eines strukturellen Niedergangs. Da die Branchenführer an den US-Börsen notieren, tragen europäische Anleger bei jedem Investment ein handfestes Währungsrisiko durch den US-Dollar. Zusammenfassend bleibt die Software-Branche 2026 ein Spielfeld mit hohen Chancen und Risiken.

Die Krise Anfang des Jahres hat zu einer Neubewertung geführt, die klugen Anlegern Einstiegsmöglichkeiten bietet. Entscheidend ist eine fundierte Auswahl: Unternehmen wie Salesforce, die ihre KI-Strategie erfolgreich umsetzen, könnten zu den Gewinnern gehören. Andere, die nur auf günstige Bewertungen setzen, ohne Innovationskraft, könnten dauerhaft zurückfallen. Anleger sollten daher auf starke Bilanzen, wiederkehrende Umsätze und eine klare KI-Roadmap achten.

Die Erholung der letzten Wochen zeigt, dass der Sektor lebt, aber die Volatilität bleibt hoch





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