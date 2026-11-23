Nullrunden, Arbeitszeit, Zulagen: Volkswagen will bei den anstehenden Tarifverhandlungen massiv Einsparungen durchsetzen, die IG Metall hält dagegen. Ein Blick zurück zeigt, wie der Streit eskalierte.

Für rund 120.000 VW-Beschäftigte beginnt morgen eine Tarifrunde, die eher einem Abwehrkampf gleicht. Der Autobauer fordert deutliche Einschnitte. Die Fronten sind verhärtet, es droht ein heißer Winter.

Wie es dazu kam? Das zeigt ein Rückblick auf die vergangenen Monate:bis 2030 vor.

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Zudem wurden Boni und Zulagen gekürzt und Lohnerhöhungen auf Eis gelegt. IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger zufolge werden durch die Arbeitnehmerbeiträge 1,5 Milliarden Euro jährlich eingespart.verzichtete im Gegenzug auf betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen – und sagte außerdem Investitionen und neue Produkte für die deutschen Standorte zu. VW legt die Geschäftszahlen für 2025 vor: Der Gewinn sackte um rund 44 Prozent ab – von 12,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf 6,9 Milliarden Euro. Der Umsatz sank leicht auf knapp 322 Milliarden Euro.

Ausgeliefert wurden 8,98 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken . kündigt an, VW umzubauen. Angesichts der sich rasant ändernden Welt arbeite der Konzern an einem Transformationsplan für die Zeit bis 2030, sagte er. Dabei gehe es auch um neue Kostensenkungen. Das „Manager Magazin“ berichtet, dass im Konzern weltweit bis zu 100.000 Stellen wegfallen sollen – und damit etwa doppelt so viele wie bisher geplant.

Vier Werke in Deutschland könnten sogar komplett schließen. VW bestätigt nur die Arbeit an dem Zukunftsplan. Der Vorstand stellt den Aufsehern ein „umfangreiches Maßnahmenpaket“ vor, macht im Anschluss aber keine Angaben zu möglichen Werksschließungen und Stellenabbau. Die Sitzung endet ohne klares Ergebnis.

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Später wird bekannt, dass die Pläne am Widerstand der Arbeitnehmer und des Landes scheiterten. Begleitet wird die Sitzung von Protesten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo zeigte sich erbost. Der Umgang mit der Belegschaft sei an Respektlosigkeit nicht zu überbieten.

Ein Ultimatum, sich zu erklären, lässt Blume verstreichen. Der VW-Chef äußert sich im Intranet erstmals konkreter. Ohne Veränderung der Arbeitskosten würde sich als „theoretische Ableitung“ eine Größenordnung von rund 50.000 Stellen weltweit ergeben, die gestrichen werden müssten.

Zudem bestätigt er, dass es für Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm in den 2030er Jahre noch keine wettbewerbsgerechte Belegung gibt. Aber: „Intelligente Lösungen sind immer besser, als ein Werk zu schließen“. Blume nennt die Lage in einem internen Interview „mehr als kritisch“. Die operative Rendite von 3,8 Prozent reiche nicht aus, um neue Technologien, Produkte und Standorte dauerhaft zu finanzieren.

Den Beschäftigten reichen die Informationen nicht aus. Sie zitieren die VW-Manager in die Werke. In Wolfsburg beginnt die Reihe von insgesamt neun außerordentlichen Betriebsversammlungen. Nach langem Ringen stimmt der Aufsichtsrat für den „Zukunftsplan 2030“.

Es handelt sich demnach um das „tiefgreifendste Transformationsprogramm“ in der Unternehmensgeschichte. Der Plan umfasst Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich. Dazu soll auch der Wegfall von rund 50.000 Jobs beitragen. Werksschließungen wurden zunächst nicht beschlossen.

Der Vorstand soll bis Mitte 2027 ein Konzept zum Produktionsnetz in Europa vorlegen. Der Beschluss fällt einen Tag früher als erwartet. Eine Eskalation wird vorerst verhindert. Vor der Sitzung wurde auch spekuliert, dass der Vorstand – sollten die Aufseher nicht zustimmen – die Aktionäre entscheiden lassen könnte.

Die Gewerkschaft beruft sich auf eine Klausel im Zukunftstarifvertrag von 2024. In einem sogenannten Überprüfungsgespräch will die Gewerkschaft klären, ob VW die damaligen Zusagen trotz der verschärften Sparpläne einhält.und Kosten für den Konzernumbau senkt VW seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Autobauer rechnet nun damit, dass vom Umsatz höchstens ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleibt. VW-Markenchef Thomas Schäfer will das Spartempo erhöhen.

„Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren“, sagte er. Er hätte sich gewünscht, dass die 2024 vereinbarten Maßnahmen ausreichten. Wegschauen löse aber keine Probleme. Cavallo stellt die Beschäftigten darauf ein, dass ihnen „die Sparwut“ an allen Ecken und Enden begegnen werde.

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Die Zeichen stünden auf Sturm.fordert für die VW-Beschäftigten in der anstehenden Tarifrunde unter anderem fünf Prozent mehr Geld. Begründet wird das mit den steigenden Lebenshaltungskosten. Die letzte Entgelterhöhung gab es im Mai 2024. Beim Überprüfungsgespräch kündigte VW zehn Tarifverträge – und damit fast alle Vereinbarungen des Haustarifs.

Dort sind unter anderem Arbeitszeit, Urlaub und Zulagen geregelt. Die Beschäftigungssicherung bleibt unangetastet. Die IG Metall spricht von einem „üblen Foul“. Die Arbeitskosten in Deutschland liegen etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern, in denen VW aktiv sei, sagte Blume dem Portal „The Pioneer“.

Ihm zufolge gibt es mehrere Ansatzpunkte, wie sie gesenkt werden können, darunter eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich. Die IG Metall verlangt, dass VW die Kündigung der Tarifverträge bis Monatsende zurücknimmt – und droht mit Arbeitskampf. VW sagt erstmals, wie viele weitere Stellen bei der Kernmarke wegfallen sollen: rund 12.000 bis 2030. Das Ergebnis nach Steuern lag im dritten Quartal bei minus 5,82 Milliarden Euro.

Wesentlicher Grund waren Sondereffekte. Auch Umsatz und Auslieferungen sanken. Bis Ende September übergab der Konzern gut 6 Millionen Fahrzeuge an Kunden . Bei der Kernmarke sieht es noch schlechter aus.

Besonders heikel ist die Lage mit einem Minus von gut 30 Prozent in China. Volkswagen stoppt ein Projekt zur Modernisierung der Produktion in Wolfsburg und begründet das mit der angespannten Wirtschaftslage. Cavallo sieht einen „eklatanten Bruch“ der Tarifeinigung 2024. Diese sah vor, dass die Produktion im Stammwerk umgebaut wird, um unter anderem für den vollelektrischen Golf bereitzustehen.

Im sogenannten „Gamechanger“-Projekt sollte dafür modernste Fertigungstechnologien entwickelt werden. VW übermittelt der Gewerkschaft die Forderungen für die Tarifverhandlungen. Neben Nullrunden 2027 und 2028 soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich „nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können“.

Schließlich geht die VW-Führung mit der Forderung nach Streichungen von Zusatzzahlungen und Zulagen in die Gespräche. Die Arbeitnehmer sprechen von einem „Katalog des Grauens“. Gröger teilte mit: „Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken“.