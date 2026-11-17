Kanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil stehen unter massivem Druck. Unzufriedene Parteibasis fordert Rücktritt, während Haushaltssperren Koalitionsziele gefährden.

Die politische Lage in Deutschland ist von einer tiefen Spaltung in den regierenden Parteien geprägt. Kanzler Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil stehen vor einer der schwierigsten Phasen ihrer gemeinsamen Amtszeit. Der ursprünglich als verlässlich geplante Kurs der Schwarz-Rot-Koalition gerät zunehmend ins Wanken. Beide Spitzenpolitiker müssen sich harsche Kritik aus ihren eigenen Reihen gefallen lassen, was die politische Handlungsfähigkeit massiv einschränkt.

Unmut in der CDU-Basis über Stromsteuer und Schulden

Der Unmut in der Union hat mit der Frage der Stromsenkung für private Haushalte und Unternehmen seinen Höhepunkt erreicht. Adrian Hepp, der Ortsverbandsvorsitzende der CDU aus Großbeeren in Brandenburg, forderte am Montagmorgen im "Welt TV" den Rücktritt des Bundeskanzlers. Seine Worte waren klar und unmissverständlich: Es reiche jetzt, Merz könne die Situation nicht mehr lösen und müsse sein Amt niederlegen. Diese Forderung spiegelt einen größeren Trend wider, der weit über einzelne lokale Funktionäre hinausgeht.

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Die Stromsteuer ist dabei nur der Auslöser für tiefgreifende Frustration. Viele Unionsmitglieder werfen Friedrich Merz vor, er lasse sich von seiner Koalitionspartnerin SPD überrumpeln. Die Union sieht sich gezwungen, Reformen hinzunehmen, die aus Sicht der Basis zu lasch ausgefallen sind. Gleichzeitig belasten die hohen Staatsverschuldung und neue Steuern das Vertrauen in die wirtschaftspolitische Führung. Der Eindruck verstärkt sich, dass die CDU bei wichtigen Entscheidungen zu wenig Kompromisse erkämpft hat.

Paradoxer Rücktrittsdruck auch für Lars Klingbeil

Interessanterweise trifft der Vorwurf der Passivität auch auf die Sozialdemokraten zu. Lars Klingbeil sieht sich der gleichen Kritik ausgesetzt wie sein Kontrahent in der Union. Innerhalb der SPD wird ihm vorgeworfen, er setze zu wenig sozialdemokratische Impulse durch und trage zu viele Sparmaßnahmen mit, die eigentlich gegen die Interessen der eigenen Wähler gerichtet sind. Die Forderungen nach einer Trennung von Partei- und Regierungsamt begleiten den Vizekanzler bereits seit Monaten.

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Die Situation für Lars Klingbeil verschärft sich durch interne Machtkämpfe. Ein informierter Kreis innerhalb der Partei hat sich zusammengefunden, um auf dem Parteitag in Bremen Mitte Januar durchzugreifen. Ziel dieses Gremiums ist es, die erneute Kandidatur von Klingbeil für den SPD-Vorsitz zu verhindern. Sollte Klingbeil nicht antreten oder in einer Kampfkandidatur verlieren, würde seine Position als Vizekanzler massiv geschwächt werden. Seine Fähigkeit, Projekte wie den Spritpreisdeckel durchzusetzen, stünde dann unter einem noch größeren Schatten.

Kandidatur von Hubertus Heil und die Rolle Manuela Schwesigs

Die innerparteiliche Dynamik wurde durch die Ankündigung von Hubertus Heil weiter angeheizt. Der langjährige Rivale von Lars Klingbeil erklärte am Samstag seine Kandidatur für den Parteivorsitz. Diese Entwicklung stellt Klingbeil vor große Herausforderungen, da sie seine politische Glaubwürdigkeit direkt angreift. Viele Genossen machen das Schicksal des Vizekanzlers nun von der Entscheidung der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern abhängig.

Manuela Schwesig spielt hier eine entscheidende Rolle. Eine Spitzengenossin deutete an, dass Klingbeil seine Position nur retten kann, wenn es ihm gelingt, Schwesig zur gemeinsamen Kandidatur zu bewegen. Falls Schwesig nicht mit ihm antritt oder er eine Kampfkandidatur verliert, wäre er politisch isoliert. Diese Abhängigkeit zeigt, wie zerbrechlich die Führungsstruktur in der SPD derzeit ist und wie stark die persönlichen Rivalitäten die politische Arbeit beeinflussen.

Symbolische Schlachten im Koalitionsausschuss am Dienstag

Die Erwartungen an das Treffen im Koalitionsausschuss am Dienstag sind erneut gewaltig. Die Themen, über die Friedrich Merz und Lars Klingbeil verhandeln werden, haben für beide Seiten immense symbolische Bedeutung. Die Union will noch einmal über Finanzierungswege für die Stromsteuersenkung sprechen. Ein Zwei-Personen-Haushalt würde davon etwa sechs bis acht Euro im Monat sparen. Zudem fordert die Union den vollen Ausgleich der kalten Progression, was erhebliche finanzielle Folgen hätte.

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Auf Seiten der SPD steht der Spritpreisdeckel im Mittelpunkt. Der von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vorgelegte Entwurf wird von den Sozialdemokraten als unzureichend kritisiert. Lars Klingbeil pocht darauf, einen Mechanismus zur Begrenzung weiterer Preiserhöhungen an den Zapfsäulen bis Weihnachten durchzusetzen. Dies ist für die SPD politisch attraktiv, da dieser Deckel den Haushalt zunächst nicht belastet, im Gegensatz zu den geforderten Steuersenkungen der Union.

Finanzierungsengpässe und ungewisse Haushaltsmehrheit 2027

Die finanzielle Realität dämpft jedoch jede euphorische Erwartungshaltung. Die Stromsteuersenkung und der Inflationsausgleich in der Einkommensteuer würden im kommenden Jahr zusätzliche sieben Milliarden Euro kosten. Der Haushalt ist aktuell bereits extrem knapp kalkuliert. Selbst wenn eine politische Einigung erzielt würde, ist unklar, ob die Unionsabgeordneten diese Maßnahmen mittragen würden. Die Mehrheit im Bundestag ist nicht gesichert.

Die Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 steht kommende Woche an und könnte zum Prüfstein für die Stabilität der Koalition werden. Friedrich Merz muss in seiner Fraktion noch umfangreiche Überzeugungsarbeit leisten. Die Verantwortung für die Konsolidierung und die Erfüllung der Versprechen liegt allein bei ihm. Niemand kann ihn von dieser Last entbinden, während die Basis zunehmend ungeduldiger wird.