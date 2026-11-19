Präsident Steffen König und Landesärztekammer Brandenburg warnen vor mangelnder Krisenvorsorge. Ohne Alarmpläne und Backup-Systeme droht bei Stromausfall der Kollaps der ambulanten Versorgung in Brandenburg.

Die Luft war dick vor Erwartung, als Präsident der Landesärztekammer Steffen König und Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Catrin Steiniger am Mittwochabend die Konferenzräume des Hauses der Brandenburger Ärzteschaft in Potsdam betraten. Im dunklen Raum, erleuchtet nur vom Licht mehrerer Taschenlampen, begann eine berufspolitische Veranstaltung, die ein kritisches Thema auf den Tisch bringen sollte: die tatsächliche Vorbereitung der brandenburger Ärzteschaft auf extreme Krisensituationen. Der direkte Auslöser für diese dringende Debatte war der massive Stromausfall in Berlin Anfang dieses Jahres, der dazu führte, dass Teile der Hauptstadt tagelang ohne funktionierende Infrastruktur dastanden.

Fehlende Alarmpläne für Praxen

Die Kernaussage der Veranstaltung war eindeutig und unmissverständlich: Brandenburg ist auf eine Situation, wie sie in Berlin erlebt wurde, derzeit nicht vorbereitet. Steffen König betonte im Gespräch mit den Anwesenden, dass die aktuellen Kapazitäten und Planungen bei Weitem nicht ausreichen, um eine flächendeckende medizinische Versorgung bei einem längeren Ausfall kritischer Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Die Landesärztekammer fordert daher dringend, solche Szenarien deutlich mehr zu üben und zu trainieren, damit im Ernstfall nicht im Chaos versumpft wird. Es ist ein dringender Appell, die Lücken in der bestehenden Infrastruktur und den Prozessen zu schließen.

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Catrin Steiniger unterstrich diese Position und nannte es essenziell, dass alle Praxen im Land für Krisen- und Katastrophenfälle sensibel gemacht und entsprechend vorbereitet werden müssen. Doch hier stößt das Konzept auf ein praktisches Problem: Von den Praxen wird erwartet, dass sie im Notfall zur Entlastung der Krankenhäuser beitragen. Gleichzeitig verfügen die meisten dieser Praxen jedoch nicht über konkrete Alarm- und Einsatzpläne. Ohne diese Planung bleibt die Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse weitgehend zufällig und ineffizient.

Personalengpässe und Versorgungsrisiken

Eine weitere große Herausforderung ist die personelle Situation im Gesundheitswesen, die im Katastrophenfall eskalieren könnte. Viele Ärzte und Praxismitarbeiter engagieren sich bereits ehrenamtlich beim Roten Kreuz und im Katastrophenschutz. Im Ernstfall werden diese Fachkräfte daher nicht in der Praxis sein, sondern von ihrer jeweiligen Hilfsorganisation an anderer Stelle benötigt. Dies schafft eine doppelte Lücke, da sowohl das medizinische Personal in der Praxis als auch in den Hilfsdiensten knapper wird.

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Kristina Böhm, Vorstandsmitglied der Landesärztekammer und ehemalige Leiterin des Potsdamer Gesundheitsamtes, sprach von einem gravierenden Risiko für die Arzneimittelversorgung. Sie warnte davor, dass Deutschland bereits nach zwei Wochen eine Zusammenbruchssituation der Medikamentenbelieferung erleben würde. Während Massenanfälle von Verletzten im Katastrophenschutz regelmäßig geübt werden, fehlt das Training für Massenanfälle von Erkrankten. Zudem sei bekannt, dass man selbst in Berlin nicht alle Adressen der Menschen kannte, die zu Hause beatmet werden müssen, was die Vulnerabilität dieser Gruppe verdeutlicht.

Versorgungssicherheit und Wasser

Bereits während der Corona-Pandemie, die alle im Gesundheitswesen miterlebt haben, zeigte sich laut der früheren Vorsitzenden des Hausärzteverbands Karin Harre, dass es an strategischer Planung mangelte. Harre bezeichnete das Gefühl, dass gar keiner einen Plan hatte, als besonders schlimm und prägend für das aktuelle Unbehagen. Diese historische Erfahrung sollte nun als Katalysator für konkrete Verbesserungen dienen, anstatt in Vergessenheit zu geraten. Die Zeit der reinen Reaktivität ist vorbei, proaktive Strukturen sind gefordert.

Ein technisches Detail, das oft übersehen wird, ist die Abhängigkeit von Trinkwasser. Der Cottbuser Labormediziner Karsten Mydlak erklärte, dass zwar einige Praxen dank eigener Photovoltaikanlagen auch bei Stromausfall weiterarbeiten könnten. Sobald jedoch kein funktionierender Trinkwasseranschluss mehr besteht, können die medizinischen Geräte nicht weiterlaufen. Holger Rostek, ein KV-Vorstandsmitglied, fügte hinzu, dass bei Ausfall von Klospülung und Aufzug die Praxisarbeit sofort zum Erliegen komme. In solchen Fällen sei es sinnvoller, mit dem Personal zu einem Katastrophenschutzleuchtturm zu gehen.

Anforderungen an das Lagebild

Friederike Haase, Sozialstaatssekretärin, forderte die Erstellung eines qualifizierten Lagebildes. Dieses Dokument dürfe nicht nur besagen, dass eine Arztpraxis existiert, sondern müsse detailliert auflisten, wer im Katastrophenfall wofür zur Verfügung stehe. Nur durch eine präzise Erfassung der Ressourcen und Kapazitäten kann eine sinnvolle Koordination erfolgen. Es geht nicht darum, jede einzelne Praxis beliebig hochzurüsten, sondern die echten Grenzen der individuellen Leistungsfähigkeit zu erkennen.

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Die Erkenntnis, dass man an seine Grenzen kommt, ist der erste Schritt zu einer robusten Krisenstrategie. Anstatt sich in einer illusorischen Selbstversorgung zu wiegen, müssen Praxen akzeptieren, dass sie im Großschadensfall Teil eines größeren Systems sind. Der Fokus muss sich von der isolierten Praxis auf die Integration in den Katastrophenschutz verschieben. Nur so kann die Bevölkerung im Ernstfall geschützt werden, wenn die alltäglichen Versorgungsstrukturen versagen.