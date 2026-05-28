Krisesituation um Straße von Hormus treibt Düngemittelpreise nach oben

Die Krise um die Straße von Hormus führt zu steigenden Energiekosten, die wiederum die Preise für stickstoffhaltige Düngemittel nach oben treiben. Landwirtschaftliche Betriebe müssen damit rechnen, dass die Auswirkungen der Preissteigerungen mittelfristig nahezu alle Betriebe treffen werden.

Die Krise rund um die Straße von Hormus sorgt für höhere Energiekosten - und treibt damit die Preise für stickstoffhaltige Düngemittel nach oben. Die angespannte Lage rund um die Straße von Hormus treibt die Preise für stickstoffhaltige Düngemittel nach Angaben des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd weiter nach oben.

Grund seien vor allem steigende Energiekosten, da die Herstellung von Dünger stark von Gas und anderen Energieträgern abhänge. Für landwirtschaftliche Betriebe bedeute dies deutlich höhere Produktionskosten. Viele hatten ihren Bedarf für die laufende Saison dem Verband zufolge vor Beginn des Krieges gedeckt. Der Einkauf für das kommende Wirtschaftsjahr stehe aber aus.

Branchenvertreter warnen daher, dass die Auswirkungen der Preissteigerungen mittelfristig nahezu alle Betriebe treffen werden. Eine Entspannung sei bislang nicht in Sicht, die Preise lägen weiter deutlich über dem Niveau vor Kriegsbeginn. Neben gestörten Lieferketten belasteten eingeschränkte Produktionskapazitäten den Markt, sagte die Sprecherin. Gleichzeitig bleibe die weltweite Nachfrage nach Düngemitteln hoch.

Die EU-Kommission habe zwar mit einem Aktionsplan reagiert und Einfuhrzölle auf stickstoffhaltige Düngemittel wie Ammoniak und Harnstoff aus Drittländern für ein Jahr ausgesetzt. Dies sorge kurzfristig für Entlastung.

Jedoch reichten die bisherigen Maßnahmen für eine nachhaltige Senkung der Kosten nicht aus





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Straße Von Hormus Energiekosten Düngemittel Preissteigerungen Landwirtschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

+++ 08:57 Straße von Hormus passiert: Öltanker läuft in Japan ein +++Iran-Krieg im Liveticker

Read more »

Straße von Hormus: Top-Chemiemanager: „Erholung der Lieferketten dauert Monate“Der deutsche Manager Rainer Seele arbeitet beim arabischen Ölkonzern Adnoc und beschreibt, was nach einer Öffnung der Straße von Hormus zu erwarten ist – und wie Europas Chemie reagieren sollte.

Read more »

+++ 12:41 Seoul: Schiff in der Straße von HormusIran-Krieg im Liveticker

Read more »

Brand auf Frachter in Straße von Hormus: Südkorea sieht iranische Raketen hinter AngriffAn dem Angriff auf ein südkoreanisches Schiff waren nach Angaben aus Seoul mutmaßlich im Iran entwickelte Raketen beteiligt. Südkorea bestellt den iranischen Botschafter ein.

Read more »