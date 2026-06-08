Kristen Foxen dominiert bei der World Series of Poker und gewinnt 1,7 Millionen Dollar

Die Kanadierin hat ihr sechstes Bracelet bei der World Series of Poker gewonnen und den höchsten Live-Turniergewinn ihrer Karriere eingenommen. Sie hat sich durchgesetzt und hat 1,7 Millionen Dollar gewonnen.

Kristen Foxen hat es geschafft und wie! Die Kanadierin dominierte beim 25.000 Dollar High Roller No-Limit Hold'em in Las Vegas und schnappte sich ihr sechstes Bracelet bei der World Series of Poker.

Doch diesmal war alles anders: Es war ihr erster Triumph bei einem großen Live-Event gegen die absolute Weltspitze. Und es brachte ihr den höchsten Live-Turniergewinn ihrer Karriere ein. 345 Teilnehmer, darunter die besten Poker-Profis der Welt, traten im Horseshoe und Paris Las Vegas an. Foxen setzte sich durch - und kassierte nach ihrem Sieg im Heads-up gegen Ami-Konkurrent Galen Hall satte 1,7 Mio. Dollar.

Bisher hatte die Poker-Spielerin selbst zugegeben, dass alle ihre Bracelets von kleineren oder Online-Events stammten. Doch beim Event 19 war alles anders. Hier waren einfach die besten Profis der Welt vertreten, sagte sie gegenüber PokerNews. Ich habe noch nie so viel gewonnen, also fühlt es sich einfach großartig an.

Es lief einfach alles perfekt. Es war wie ein Traum, schwärmte Foxen weiter. Ich bin genau da, wo ich hingehöre und was ich tun soll. Ich bin so dankbar, dass ich Poker für mich entdeckt habe und das hier erleben darf.

Die 1,7 Millionen Dollar sind der vierte siebenstellige Gewinn in Foxens beeindruckender Karriere - alle innerhalb der letzten zwölf Monate. Es war ihr bisher größter und der viertgrößte Gewinn aller Zeiten für eine Spielerin. Mit rund 17 Mio. Dollar führt sie mittlerweile unangefochten die ewige Geldrangliste der Frauen an.

Hinter ihr kommt mit großem Abstand Poker-Legende Vanessa Selbst (11,9 Mio. Dollar), die allerdings nur noch selten an den Live-Tischen zu sehen ist. Kurios: Auch ihr Mann Alex Foxen zockte bei diesem Event mit. Beide spielten sogar gegeneinander am selben Tisch und kamen sich dabei häufiger in die Quere.

Für ihn war allerdings schon vor den Geldrängen Schluss. Somit sorgte Kristen dafür, dass die Familien-Kasse wieder gut gefüllt ist.





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