Kristen Foxen gewinnt erstes High Roller Bracelet bei der WSOP und sichert sich 1,7 Millionen Dollar

Die kanadische Pokerspielerin Kristen Foxen triumphiert beim 25.000 Dollar High Roller Event der World Series of Poker und holt ihr sechstes Bracelet. Es ist ihr erster Sieg gegen die Weltspitze bei einem großen Live-Turnier und ihr bisher höchster Gewinn von 1,7 Millionen Dollar. Damit führt sie die ewige Rangliste der Frauen an.

Kristen Foxen hat beim prestigeträchtigen 25.000 Dollar High Roller No-Limit Hold'em Event der World Series of Poker in Las Vegas triumphierend abgeschnitten und damit ihr sechstes Bracelet errungen.

Dieser Sieg markiert einen besonderen Meilenstein in ihrer Karriere, denn es ist ihr erster Erfolg bei einem großen Live-Turnier gegen die absolute Weltspitze. Zudem handelte es sich um den höchsten Live-Turniergewinn ihrer Laufbahn. Das Feld umfasste 345 Teilnehmer, unter ihnen die besten Poker-Profis weltweit, die im Horseshoe und Paris Las Vegas antraten. Foxen setzte sich schließlich im Heads-up gegen den Amerikaner Galen Hall durch und sicherte sich das beeindruckende Preisgeld von 1,7 Millionen US-Dollar.

Bisher stammten alle ihre fünf vorherigen Bracelets von kleineren Turnieren oder Online-Events. Beim Event 19 der WSOP war jedoch alles anders, wie sie selbst einräumte: Hier waren simply die besten Spieler der Welt versammelt. Gegenüber PokerNews erklärte sie, dass dies ihr bislang größter Gewinn sei und dass es sich einfach großartig anfühle.

Sie beschrieb die Erfahrung als traumhaft, perfekt verlaufen und fügte hinzu, dass sie genau da sei, wo sie hingehöre, und dankbar dafür, Poker für sich entdeckt zu haben und diesen Moment erleben zu dürfen. Dieses Preisgeld ist der vierte siebenstellige Gewinn in Foxens Karriere und alle vier ereigneten sich innerhalb der letzten zwölf Monate. Dieser Sieg ist ihr bisher größter und rangiert insgesamt an vierter Stelle der höchsten Gewinne, die je eine Spielerin bei einem Turnier erzielte.

Mit ihren gesamten Karriereerträgen von rund 17 Millionen US-Dollar führt Kristen Foxen nun unangefochten die ewige Geldrangliste der Frauen an. Mit großem Abstand folgt die Poker-Legende Vanessa Selbst auf Platz zwei, die bisher etwa 11,9 Millionen Dollar gewann, allerdings nur noch selten an Live-Events teilnimmt. Eine besondere Note erhielt dieses Turnier dadurch, dass auch ihr Ehemann Alex Foxen mitspielte. Beide trafen sich sogar am selben Tisch und gerieten während des Spiels mehrfach aneinander.

Während Kristen jedoch den ganz großen Wurf landete, schied Alex bereits vor den Geldrängen aus. So sorgte Kristen Foxen dafür, dass die Familienkasse wieder gut gefüllt wird und ihre Dominanz im Poker weiter unterstrichen wird. Dieser Sieg demonstriert eindrucksvoll ihren Aufstieg in die absolute Elite des Pokersports und ihre Fähigkeit, auch unter dem Druck der weltbesten Spieler zu bestehen





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