Kristin Kögel verlässt Bayer 04 Leverkusen und beendet damit ihre Karriere. Sie bedankt sich bei dem Klub, ihrer Mannschaft und den Fans für die sechs Jahre und spricht von unvergesslichen Momenten und großem Vertrauen. Ihr Abschied ist der Ende einer Ära und lässt Platz für neue Spielerinnen.

Nach sechs Jahren bei Bayer 04 Leverkusen verlässt Vize-Kapitänin Kristin Kögel ihr Amt überraschend. Sie verabschiedet sich jedoch nicht ohne Lob und Dank gegenüber dem Klub, ihrer Mannschaft und den Fans.

Der Abschied von Kögel markiert das Ende einer Ära und lässt Platz für neue Spielerinnen. Kögel wird nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen ihre Karriere beenden. Leverkusen bestreitet in den nächsten Wochen noch wichtige Spiele, um Platz 3 der Tabelle und die Qualifikation zur Champions League zu erreichen.





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