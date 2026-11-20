Die querschnittsgelähmte Kristina Vogel wäre offen für ein Playboy-Shooting. Vorher will die Bundespolizei-Beamtin klären, wie weit sie gehen dürfte.

Die querschnittsgelähmte Olympiasiegerin Kristina Vogel (36) hat sich offen für ein Shooting im Playboy gezeigt. Beim BILD-Frauengesundheitsgipfel erklärte die frühere Bahnradsportlerin, dass sie für ein entsprechendes Angebot des Magazins offen wäre.

Vogel hat drei Olympia-Medaillen und 17 Weltmeistertitel gewonnen. Vor acht Jahren veränderte ein Horror-Crash ihr Leben: Rund sieben Monate nach ihrem Weltcup-Sieg in Manchester im November 2017 erlitt sie einen schweren Trainingsunfall, seitdem sitzt sie im Rollstuhl.

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Kristina Vogel wäre offen für Playboy-Shooting

Kristina Vogel könnte sich nach eigenen Worten ein Shooting mit dem Playboy gut vorstellen. Sie sagte BILD, sie wisse nicht, dass das Magazin jemals ein Playmate mit Behinderung hatte.

Ganz neu wäre die Idee nicht. Die querschnittsgelähmte US-Amerikanerin Ellen Stohl (62) posierte bereits 1987 für den US-Playboy und gilt als erste Frau mit Behinderung im Magazin. Auch das Ex-Playmate Sharry Konopski (†49) ließ sich nach ihrer Querschnittslähmung erneut fotografieren, die Aufnahmen erschienen 1997.

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Im deutschen Playboy wäre Kristina Vogel nach den vorliegenden Angaben die erste Frau im Rollstuhl, die sich für das Magazin ablichten ließe.

Playboy-Chefredakteur sieht Vogel als Kämpferin

Playboy-Chefredakteur Florian Boitin (59) bezeichnet Kristina Vogel als bemerkenswerte Persönlichkeit, eine große Sportlerin und eine sehr attraktive Frau. Auf BILD-Anfrage erklärte er, ihre körperliche Beeinträchtigung ändere daran nichts.

Boitin schrieb, es wäre dem Magazin eine Ehre und Freude, eine so starke und faszinierende Frau auf dem Playboy-Cover zu sehen. Vogel selbst betont, sie müsse nicht alles zeigen, wolle aber belegen, dass eine Frau im Rollstuhl trotzdem sexy sein kann. Sie fände es schön zu zeigen, dass sie auch anders aussehend attraktiv sein könne.

In Interviews hatte Vogel bereits beklagt, dass behinderten Menschen die Sexualität abgesprochen werde. Bei ihr sehe diese lediglich anders aus.

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Bundespolizei muss Nacktshooting vorher prüfen

Kristina Vogel will vor einem Shooting bei der Polizei klären lassen, wie nackt sie im Playboy posieren dürfte. Sie ist Beamtin auf Lebenszeit und arbeitet als Trainerin bei der Bundespolizei.

Vogel befürchtet, dass ihre Dienstherren etwas gegen das Vorhaben haben könnten. Dort betreut sie gemeinsam mit einem Kollegen Bundespolizistinnen im Radsport, weshalb sie nach eigenen Angaben nachfragen müsse.

Kristina Vogel und Michael Seidenbecher wünschen sich Nachwuchs

Kristina Vogel und ihr Ehemann Michael Seidenbecher (42) planen in naher Zukunft eine Familie. Das Paar heiratete im Juli 2025 nach rund 20 Jahren Beziehung.

Vogel sagte BILD, sie und ihr Mann hätten einen Kinderwunsch, und sie sei gerade 36 geworden. Zugleich stellte sie klar, dass man noch nicht scharf schieße und es ja Kondome gebe. Das Paar war im Februar 2026 gemeinsam beim 55. Ball des Sports in Frankfurt zu sehen.