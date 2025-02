Kristoffer Jakobsen nach Slalom-Aus im Wutausbruch

Der schwedische Skirennfahrer Kristoffer Jakobsen zeigte nach seinem frühen Ausscheiden im Slalom von Saalbach-Hinterglemm extreme Enttäuschung und brach in einem Wutausbruch seine Ski-Stöcke. Die hohe Ausfallquote ist ein langjähriges Problem für den Schweden.

Kristoffer Jakobsen , der schwedische Skirennfahrer, zeigte nach seinem vorzeitigen Ausscheiden im Slalom von Saalbach-Hinterglemm extreme Enttäuschung. Der 30-Jährige brach seine beiden Ski-Stöcke - einen noch auf der Strecke, den anderen im Ziel. Jakobsen hatte im ersten Durchgang die Führung bei der ersten Zwischenzeit inne, stürzte aber kurz darauf.

Er fuhr mit abgenommenem Helm völlig genervt den Hang hinunter und tobte im Ziel weiter, indem er auch seinen Kopfschutz mit voller Wucht auf den Boden knallte. Die hohe Quote an Ausfällen ist ein langjähriges Problem für den Schweden. In vier der bisher neun Weltcup-Slaloms in dieser Saison kam Jakobsen nicht ins Ziel. 2021 gewann er in Cortina d’Ampezzo WM-Silber mit der Mannschaft und in Saalbach-Hinterglemm zum Auftakt Bronze. In der Team-Kombination am vergangenen Mittwoch fuhr Jakobsen den schnellsten Slalom von allen. Nach der Abfahrt von Felix Monsen reichte das aber nur noch zu Rang elf





