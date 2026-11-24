Erste EU-Mitgliedstaaten wie Estland und Deutschland äußern Bedenken gegenüber dem vorgeschlagenen Kids Act. Während Estland Altersgrenzen ablehnt, kritisiert Deutschland die Anforderungen an Sorgerechtsnachweise. Das Gesetz sieht eine Altersgrenze von 15 Jahren sowie eingeschränkte Mini-Accounts ab 13 Jahren vor.

Am von der EU-Kommission geplanten Kids Act gibt es erste Kritik der Mitgliedstaaten. Während Estland Altersgrenzen ablehnt, kritisieren gleich mehrere Länder die geplanten Mini-Accounts für 13- und 14-Jährige.

Unter anderem Deutschland hadert mit den geplanten Sorgerechtsnachweisen. In mehreren EU-Mitgliedstaaten stoßen Teile des von der EU-Kommission geplanten Kids Act auf Bedenken, etwa mit Blick auf die geplanten Alters- und Sorgerechtsnachweise. Das zeigt eine Diskussion der zuständigen Minister:innen der EU-Staaten am vergangenen Freitagim Netz vorgelegt.

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Das geplante Gesetz beinhaltet etwa eine Altersgrenze von 15 Jahren für eigene Accounts auf sozialen Medien, eine eingeschränkte Nutzung mit Einverständnis der Eltern ab 13 Jahren , weitreichende Alterskontrollen für allerlei Dienste sowie die Pflicht, dass Online-Angebote für Minderjährige von Beginn an sicher gestaltet werden sollen . Zunächst begrüßen fast alle Länder die Ziele des Kids Act und das gemeinsame Vorgehen auf EU-Ebene. Bei der konkreten Gestaltung gibt es jedoch teils schwere Bedenken. Die Übersicht.

Die Mehrheit der Mitgliedstaaten hält eine Altersgrenze für notwendig, wie die Vertreter:innen am Freitag in öffentlicher Sitzung zum Ausdruck brachten. Sie argumentieren, dass es für Eltern zu aufwendig und kompliziert sei, die Social-Media-Nutzung ihrer Kinder im Detail zu verwalten. Auch Deutschland hält eine Altersgrenze, konkret von 13 Jahren, für sehr wichtig.

„Wir begreifen, dass das eine Beschränkung der Freiheit ist“, sagte die niederländische Vertreterin Carola van Rijnsoever am Freitag. Doch solange die sozialen Medien für Kinder und Jugendliche nicht sicher seien, müsse der Zugang begrenzt werden. Auf der anderen Seite steht Estland. Die Regierung des baltischen Staates findet zwar auch, dass Kinder einen besseren Schutz brauchen, glaubt aber nicht, dass die Lösung ist, „sie von der digitalen Welt fernzuhalten“.

Kinder seien schlau und würden die Grenzen umgehen können, sagte Estlands Kulturministerin Heidy Purga. Verbote seien ineffektiv und könnten zudem ein falsches Gefühl der Sicherheit schaffen.

Darüber hinaus sei das Internet für manche Kinder der einzige Ort, an dem sie Unterstützung und Verständnis finden würden. Estland ist der bislang einzige EU-Mitgliedstaat, der sich immer wieder klar gegen den Vorschlag gestellt hat. Daneben gibt es andere Länder, die sich zumindest noch nicht deutlich positioniert haben. Finnland erklärte zum Beispiel bei der Ratssitzung, dass es noch an seiner nationalen Stellungnahme arbeite und kommentierte die Altersgrenzen nicht.

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Auch die Vertreter:innen von Bulgarien, Malta, Zypern, Ungarn, Portugal und Litauen sagten in ihrem mündlichen Statement nicht, ob sie ein Mindestalter unterstützen. Unterschiedliche Positionen gibt es zu der Frage, welches Alter festgelegt werden soll, und ob Mitgliedstaaten selbst ein höheres Alter setzen können sollen. Letzteres wollen Spanien und Schweden. Die EU-Kommission spricht sich für ein einheitliches Alter aus.

Dänemark will ein eigenes Mindestalter setzen können, bis das EU-Gesetz in Kraft tritt. Momentan hat die Kommission entschieden, nationale Gesetze um 12 Monate aufzuschieben, um Überschneidungen mit dem Kids Act zu vermeiden. Österreichs Gesetz wurde dadurch bis Juli 2027 verzögert, was Wien „sehr bedauert“. Deutschland arbeite dennoch an seinem Gesetz weiter, verkündete Familienministerin Karin Prien in Brüssel.

Das griechische Gesetz soll bereits im Januar in Kraft treten. Über Frankreichs Gesetz muss die Kommission zum zweiten Mal Mitte Dezember entscheiden. Große Zweifel äußerten die Mitgliedstaaten zu den geplanten Mini-Accounts. Das sind von Eltern verwaltete Social-Media-Konten für 13- und 14-Jährige, etwa bei TikTok oder Instagram.

Österreich argumentierte, dass dadurch die Verantwortung von den Plattformen auf die Eltern verlagert werden könnte. Die Niederlande wiesen darauf hin, dass nicht jedes Kind die gleiche elterliche Begleitung habe. Das könne dazu führen, dass einzelne Kinder benachteiligt werden. Eine klare Grenze für alle sei die beste Lösung.

Slowenien hält die Grenze von 15 Jahren für „angebracht“ und kritisierte die Mini-Accounts ebenfalls. Erziehungsberechtigte könnten dadurch gezwungen werden, einen Account auf einer Plattform zu eröffnen, nur um ihre Kinder zu kontrollieren. Auch Polen und Dänemark befürworten eine klare Grenze von 15 Jahren ohne Ausnahmen. Luxemburg erscheint der Ansatz „komplex und unpraktisch“.

Andere Länder, darunter Deutschland, loben hingegen den abgestuften Ansatz, den die Kommission vorgeschlagen hat. Italien will die Rolle der Familien noch stärker betonen. Nicht nur für einen Mini-Account brauchen Eltern laut Kids Act einen Nachweis der Sorgeberechtigung. Auch wenn unter 13-Jährige „kindgerechte Plattformen“ wie etwa YouTube Kids über einen Eltern-Account nutzen sollen, müssen die Eltern erst einmal beweisen, dass es sich um das eigene Kind handelt.

Einige Mitgliedstaaten wollen wissen, wie das funktionieren soll.

„Wie kann eine Plattform einen rechtmäßigen Elternteil von einer Person unterscheiden, die eine Gefahr für das Kind darstellt? “, fragte die Slowakei. Estland äußerte ebenfalls Bedenken. Unterschiedliche Familienmodelle, wie geschiedene Eltern, würden nicht berücksichtigt.

Frankreichs Kulturministerin Catherine Pégard sagte, die Prüfung des Sorgerechts werfe „noch viele technische und rechtliche Fragen“ auf, die eingehend geprüft werden müssten. Österreich habe „erhebliche Bedenken“, sagte die Staatssekretärin im Kulturministerium Michaela Schmidt. Es gebe in Österreich kein öffentlich zugängliches Register, aus dem die aktuelle Erziehungsberechtigung von Minderjährigen hervorgehe. Die Kommission setze dies im Kids Act aber voraus.

Etwa bei Pflegekindern könnten die Erziehung und die gesetzliche Vertretung bei unterschiedlichen Personen liegen. In einem von Politico verbreiteten, mehr als 500-seitigen Dokument von Ende Oktober kommentiert Deutschland ebenfalls, dass es bislang kein digitales Sorgerechtsregister gebe. Erziehungsberechtigte könnten ihre elterlichen Rechte nur ausüben, wenn sie ihre familiäre Situation offenlegen und einer Aufsicht unterliegen. Es handelte sich hierbei um „äußerst sensible Daten“; Datenschutz und Datenminimierung seien notwendig.

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Auch dürfe die Ausübung der elterlichen Sorge nicht eingeschränkt werden. Deutschland fordert, alternative Ansätze zu diskutieren. Am Freitag verwies unter anderem Zypern auf den Grundsatz der Datenminimierung bei der Altersprüfung. Portugal erklärte, dass keine Gesundheits- oder biometrischen Daten genutzt werden sollten, und die Identität von Nutzer:innen nicht offenbart werden soll.

Zumindest biometrische Alterskontrollen anhand des Gesichts gehen aus dem Kids Act hervor, und zwar in Form von Altersschätzung . Tschechien begrüßte die Verknüpfung der Altersverifikation mit der Einrichtung eines Kontos auf der betroffenen Plattform. Bei der Altersüberprüfung könne die EUDI-Wallet ein hohes Maß an Datenschutz bieten. Trotzdem müsse auf die Bedenken eingegangen werden, dass es weitreichende Auswirkungen auf das offene Ökosystem des Internets geben könnte.

Estland äußerte Zweifel daran, ob die Altersüberprüfung mit dem Grundsatz der Datenminimierung vereinbar sei und die Privatsphäre ausreichend schütze. Zudem betonte Estland, dass auch junge Menschen selbst solche Bedenken geäußert hätten. Die Niederlande sagten, dass die Alterskontrollen verhältnismäßig sein müssten. Deutschland und Bulgarien befürworten die im Kids Act vorgesehene Ausnahme von Bildungsplattformen.

Manche Delegationen äußerten sich bei den geplanten Einschränkungen zu Videospielen vorsichtig. Dänemark findet etwa, dass die Regeln nur gelten sollten, wenn Spiele Risiken bergen. Polen befürwortet darüber hinaus, zwischen interaktiven und Single-Player-Spielen zu unterscheiden. Polen und Finnland warnten vor den Folgen für den europäischen Games-Sektor.

In dem geleakten Dokument spricht sich Estland für einen reduzierten Anwendungsbereich aus. Nach dem Kommissionsvorschlag könnten auch klassische Foren unter den Kids Act fallen, obwohl sie nicht die Risiken sozialer Medien bergen. Die Slowakei findet es richtig, in Zukunft weitere digitale Dienste ergänzen zu können. Manche Länder, darunter Estland und Italien, wiesen am Freitag darauf hin, dass die neuen Regeln nicht zu belastend für insbesondere kleine Anbieter mit begrenzten Ressourcen sein dürften.

Ansonsten könnte das Estland zufolge dazu führen, dass sie ihre Dienste nicht mehr in der EU anbieten und demnach nur große US-Anbieter übrigblieben. Die sichere Ausgestaltung von Plattformen und eine stärkere Verantwortung der Anbieter digitaler Dienste finden im Prinzip alle Mitgliedstaaten gut. Deutschland will keine Empfehlungssysteme für Minderjährige. Portugal will endloses Scrollen, die automatische Wiedergabe und dauerhafte Benachrichtigungen für Minderjährige standardmäßig deaktivieren.

Ungarn hingegen will, dass alle Plattformen unabhängig von ihrer Größe erst einmal beweisen müssen, dass sie sicher für Minderjährige sind, bevor diese sie nutzen dürfen. Eine solche Empfehlung hatten auch die Co-Vorsitzenden des von der EU-Kommission eingesetzten Expert*innen-Gremiums formuliert. Der Kommissionsentwurf sieht jedoch vor, dass nur sehr große Online-Plattformen sogenannte Compliance-Pläne vorlegen müssen, um zu erklären, wie sie ihre Verpflichtungen einhalten. Die meisten Mitgliedstaaten betonen, dass der Schutz mit den Grundrechten der Kinder im Einklang stehen müsse.

Darunter fallen die Rechte, sich im Internet frei zu äußern, zu informieren und zu kommunizieren. Schweden erklärte beim Ratstreffen, dass die Auswirkungen auf die Grundrechte noch analysiert werden müssten. Belgien wünscht sich eine Klarstellung, wie der Zugang von Minderjährigen zu Nachrichten, Informationen, Online-Hilfsangeboten und anderen Unterstützungsdiensten gewährleistet wird – insbesondere in Fällen, in denen aufgrund schwieriger familiärer Umstände ein vertraulicher Zugang erforderlich sein könnte. Zypern betonte, dass der Schutz von Minderjährigen nicht zu ihrem Ausschluss führen dürfe.

Kroatien unterstützt den Kids Act, wies aber darauf hin, dass er sich zwischen den beiden Extremen bewege: den Risiken und den Vorteilen für Kinder im Internet. Finnland, Portugal, Griechenland, Litauen, die Niederlande und Lettland sprachen ebenfalls von einem Gleichgewicht. Bulgarien nannte neben den klassischen Risiken der sozialen Medien wie Mobbing und psychische Probleme auch die unzulässige Datensammlung als Risiko. Bis Jahresende brauchen wir noch 426.356 Euro.

Damit wir weiterhin genau hinschauen können, wenn Freiheit unter Druck gerät. Wir machen die Arbeit, die sonst keiner macht. Wir lesen Gesetzentwürfe im Original, befreien Dokumente und warnen als Sachverständige vor neuer Überwachung. Anna berichtet als freie EU-Korrespondentin aus Brüssel.

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