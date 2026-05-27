Kritik am Pferderennsport nach tödlichem Vorfall bei Grand National

Ein Vorfall bei der traditionsreichen Veranstaltung Grand National hat die Debatte über Pferderennen neu entfacht. Der siebenjährige Hengst Gold Dancer brach sich das Rückgrat, lief jedoch bis ins Ziel und gewann das Rennen. Das Pferd musste eingeschläfert werden. Kritiker werfen der Branche vor, Tiere zu früh zu belasten und hohe Verletzungsrisiken in Kauf zu nehmen.

Beim traditionsreichen Grand National im englischen Aintree hat ein Vorfall die Debatte über Pferderennen neu entfacht. Der siebenjährige Hengst Gold Dancer brach sich am letzten Hindernis das Rückgrat, lief unter seinem Jockey jedoch bis ins Ziel und gewann sogar das Rennen.

Erst danach wurde die schwere Verletzung erkannt. Das Pferd musste eingeschläfert werden. Der Fall steht beispielhaft für die Kritik am Pferderennsport. Tierschützer werfen der Branche seit Jahren vor, Tiere zu früh zu belasten und hohe Verletzungsrisiken in Kauf zu nehmen.

Kritiker halten dies für problematisch, weil Pferde körperlich oft erst mit sechs oder sieben Jahren vollständig ausgewachsen sind. Schäden an Knochen, Sehnen und Gelenken seien unausweichlich. Immer wieder sterben Pferde auf Rennbahnen. Laut Tierrechtsorganisation Peta kamen allein zwischen 2015 und Sommer 2019 mindestens 50 Pferde bei Rennen in Deutschland ums Leben.

Häufige Ursachen sind Knochenbrüche oder Zusammenbrüche während des Rennens. Auch gesundheitliche Probleme abseits schwerer Unfälle sorgen für Kritik. Untersuchungen zufolge leiden viele Rennpferde unter Magengeschwüren und hohem Stress. Kritiker berichten zudem von Lungenblutungen nach den Rennen.

Der Einsatz der Peitsche ist umstritten. In Deutschland darf sie seit 2023 pro Rennen höchstens dreimal eingesetzt werden. Der Verband Deutscher Galopp erklärt, ein reines Draufschlagen, das mit Schmerzen verbunden wäre, ist verboten. Nicht alle Rennpferde werden später Zucht- oder Freizeitpferde.

Viele ehemalige Galopper gelten als schwer umzustellen, weil sie den normalen Alltag außerhalb des Rennsports kaum kennen. Wie viele Tiere später geschlachtet werden, ist in Deutschland unklar. In Großbritannien sorgte 2021 eine TV-Dokumentation für Empörung, denn dort sollen seit 2019 rund 4000 ehemalige Rennpferde geschlachtet worden sein. Schwere Verletzungen, früher Leistungsdruck und die oft unklare Zukunft vieler Rennpferde sorgen deshalb weiter für Kritik - trotz aller Regeln und Kontrollen der Branche.

Zwischen Tradition, Millionenumsätzen und Glamour steht damit weiter eine zentrale Frage im Raum: Wie viel Belastung darf einem Tier für Unterhaltung und sportlichen Erfolg zugemutet werden





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