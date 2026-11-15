Kritik an AfD-Nominierung: Berthold als Bundespräsident umstritten

Thomas Berthold wird als AfD-Kandidat für das Bundespräsidentenamt nominiert. Die Opposition kritisiert scharf seine Verschwörungspropaganda und Vergangenheit.

Die Nominierung des ehemaligen Nationalspielers Thomas Berthold zur Kandidatur für das Amt des Bundespräsident en durch die Alternative für Deutschland (AfD) hat in der deutschen Politik zu einer Welle der Empörung und des Spotts geführt. Die großen Parteien der Mitte, darunter die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) und die Grüne Partei, lehnen die Entscheidung der rechtspopulistischen Partei kategorisch ab. Sie werfen Berthold die Verbreitung von Verschwörungstheorien und undifferenzierten Vorurteilen vor, die nicht in den hohen und neutralen Staatsoffiz passen sollen.

Scharfe Vorwürfe wegen Verschwörungstheorien

Karl Lauterbach, der ehemalige Gesundheitsminister und Mitglied der SPD, reagierte umgehend auf der Plattform X mit einer deutlichen Kritik an der AfD. In seiner Bewertung nannte er Berthold den perfekten Kandidaten der Partei, da dieser mit platten verschwörungstheoretischen Aussagen und vorgefassten Meinungen den Kern der AfD repräsentiere. Lauterbach teilte zudem ein Video von einem öffentlichen Auftritt Bertholds, in dem der ehemalige Weltmeister explizit Verschwörungserzählungen vertrat. Darin behauptete Berthold, es gäbe keine Zufälle im Universum und stattdessen würden "Schattenmänner" die Welt regieren. Politische Amtsträger und Regierungen würden dabei nur als Marionetten dieser unsichtbaren Mächte fungieren. Darüber hinaus bezeichnete der Fußballstar das Thema Klimawandel sowie die COVID-19-Pandemie als reine Lügenkonstrukte.

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Vergangenheit und Querdenken-Szene im Fokus

Konstantin von Notz, der sicherheitsexperte der Grünen-Fraktion, ergänzte die Kritik auf der sozialen Plattform X. Er verwies darauf, dass der in der Schweiz lebende Berthold in der Vergangenheit Reichsbürger-Thesen und antisemitische Chiffren verbreitet habe. Von Notz bewertete die Nominierung als hochgradig konsequent für eine Partei, die sich offen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO) richtet. Auch Stephan Mayer, der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion und Mitglied der Christlich-Sozialen Union (CSU), äußerte sich kritisch gegenüber der "Rheinischen Post". Er betonte zwar, dass Berthold ein herausragender Profifußballer gewesen sei, ihn jedoch nicht als ernstzunehmenden Kandidaten für das höchste Staatsamt in Deutschland betrachte. Mayer hob hervor, dass Berthold bereits während der Pandemie mit fragwürdigen Äußerungen aufgefallen sei und der Bewegung der Querdenker zuzuordnen sei.

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Spott von SPD-Parlamentariern und Parteiführung

Dirk Wiese, der Parlamentsgeschäftsführer der SPD, nannte Berthold zwar zu Recht einen Helden aus seiner Kindheit als Teil der Weltmeistermannschaft von 1990. Im direkten Vergleich zog er jedoch eine scharfe Grenze und zitierte den früheren Torwart Sepp Maier mit den Worten, dass in jeder Mannschaft auch ein Depper sei. Ralf Stegner, ebenfalls ein Mitglied der SPD, bezeichnete die Nominierung durch die AfD als eine reine Schnapsidee. Er argumentierte, dass nur jemand auf solche Gedanken komme, der zu viele Kopfballübungen mit einem schweren Medizinball durchgeführt habe. Trotz dieser heftigen Ablehnung durch die etablierte Politik erklärte die AfD-Spitze, bestehend aus Alice Weidel und Tino Chrupalla, am Samstag auf der Plattform X, Berthold als "Weltmeister ohne Parteibuch" nominiert zu haben. Die Parteivorsitzenden erklärten, der 62-Jährige sei bestens geeignet, Bundespräsident für alle Deutschen zu sein und weit über die Parteigrenzen hinaus wählbar zu sein.

Symbolische Kandidatur mit sicherem Wahlausgang

Thomas Berthold bedankte sich seinerseits für das zur Verfügung gestellte Vertrauen und betonte bei X, dass er als parteiloser Kandidat antrete. Sein Anspruch sei es, ein Bundespräsident für alle Bürger zu sein, unabhängig von deren Wohnort oder politischer Wahlentscheidung. Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat jedoch vor allem symbolischen Charakter, da die Partei in der kommenden Bundesversammlung über keine eigene Mehrheit verfügt. Die eigentliche Wahl des nächsten Bundespräsidenten am 30. Januar gilt als sicher für die CSU-Politikerin Ilse Aigner. Sie wird nicht nur von der Union, sondern auch von der SPD und den Grünen unterstützt. Damit würde Aigner als erste Frau an die Staatsspitze Deutschlands rücken. Bertholds beruflicher Werdegang begann in den frühen 1980er Jahren bei Eintracht Frankfurt. Nach fünf Jahren in Deutschland wechselte der Verteidiger nach Italien und spielte anschließend zwei Jahre für den FC Bayern München. Von 1993 bis 2000 war er beim VfB Stuttgart aktiv. Insgesamt bestritt er 64 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und gewann mit dieser den Titel bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien.