Lara Colturi wünscht sich in Italien Unterstützung, wie die Superstars Jannik Sinner und Kimi Antonelli sie erhalten. Ein Ex-Skirennläufer kritisiert den Vergleich.

Lara Colturi wünscht sich in Italien Unterstützung, wie die Superstars Jannik Sinner und Kimi Antonelli sie erhalten. Ein Ex-Skirennläufer kritisiert den Vergleich.in die Geschichtsbücher gefahren – und sorgt nun mit einem Wunsch an die italienischen Fans für Diskussionen.

Die in Italien aufgewachsene Skirennläuferin startet für Albanien, hofft aber auch in ihrer Heimat auf Unterstützung. Der frühere italienische Skirennläufer Paolo De Chiesa hält ihren Vergleich mit zwei italienischen Sportstars für unpassend.

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„Ich würde mir wünschen, dass die italienischen Fans mich genauso unterstützen wie Jannik Sinner und Kimi Antonelli“, sagte Colturi in einem Interview mit der Zeitung. De Chiesa verwies auf einen aus seiner Sicht entscheidenden Unterschied: Beide treten für Italien an. Colturi dagegen feierte ihren Sieg in Gurgl unter albanischer Flagge.