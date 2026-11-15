Scharfe Kritik am deutschen Wirtschaftskurs: Ein Artikel argumentiert, Regierungspolitik durch hohe Steuern und Soziallasten führe zur Kniezwungung der Industrienation.

Eine kritische Analyse der aktuellen politischen Rahmenbedingungen in Deutschland deutet darauf hin, dass die staatliche Strategie möglicherweise nicht auf Zufall, sondern auf einem systematischen Konzept beruht, das die wirtschaftliche Stärke der Nation absichtlich untergräbt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die als stolze Industrienation geltende Bundesrepublik wirtschaftlich zu destabilisieren, obwohl die deutsche Arbeitnehmerschaft und ihre Ingenieure nach wie vor für ihre Produktivität und Innovation bekannt sind. Der Text stellt fest, dass es eine bewusste Politik gibt, Wohlstand und internationale Wettbewerbsfähigkeit gezielt zu zerstören, indem sie die vorhandenen Strukturen der Wirtschaftspolitik nutzt.

Sozialabgaben als Strafe für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Einer der Kernmechanismen dieses angeblichen Plans besteht darin, Erwerbstätigkeit und Beschäftigung durch die Erhöhung der Lohnnebenkosten finanziell unattraktiv zu gestalten. Der Gesamtbeitragssatz zur Sozialversicherung, der gemeinschaftlich von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen wird, hat sich seit 1970 von 26,5 Prozent auf heute mehr als 40 Prozent erhöht, was einer Steigerung um über 50 Prozent entspricht. Diese massive Belastung soll dazu führen, dass Unternehmen die Motivation verlieren, neue Stellen zu schaffen, und Arbeitnehmer den Anreiz zum Arbeiten verloren haben, wodurch ein negativer Kreislauf aus Arbeitslosigkeit und fehlender Produktivität entstehen soll.

Also read Mittagsupdate 14.11.: Chipwerte drücken Nasdaq zum Wochenschluss, US-Flugstopp über Nacht, Trump-Xi-Putin-Treffen angekündigt

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich

Neben den sozialen Abgaben wird auch die Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich als strategisches Mittel genannt, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu dämpfen. Im Vergleich zu 1970 arbeitet eine Vollzeitkraft im Jahr 2025 rund 344 Stunden weniger, was einer Verringerung von acht vollständigen Arbeitswochen entspricht. Diese verlorenen Wochen wurden früher genutzt, um Fahrzeuge zu bauen, Maschinen zu konstruieren und Exportaufträge abzuarbeiten, während die heute verfügbare Freizeit überwiegend für Konsum, Hobbys wie Yoga oder Unterhaltung wie das Fernsehen genutzt wird, was keinen direkten volkswirtschaftlichen Mehrwert schafft.

Anstieg der Staatsverschuldung und Sozialausgaben

Die Finanzierung dieser sozialen Maßnahmen und die allgemeine Staatsverschuldung werden durch eine aggressive Ausweitung der Schuldenaufnahme gedeckt. Während die Staatsverschuldung im Jahr 1980 bei rund 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts lag, ist sie heute auf über 60 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sind die Sozialausgaben von rund 20 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 1970 auf etwa 32 Prozent angestiegen, was bedeutet, dass die staatlichen Transferleistungen schneller gewachsen sind als die wirtschaftliche Leistung, die sie finanzieren muss, was die Volkswirtschaft zusätzlich überlastet.

Advertisement

Steuerlast und Bemessungsgrenzen als Wettbewerbsnachteil

Ein entscheidender Faktor ist zudem die Erhöhung der Steuerlast für diejenigen, die weiterhin arbeiten, wobei die Senkung der Bemessungsgrenzen für den Spitzensteuersatz als zentrales Instrument betrachtet wird. Was früher nur für Chefärzte und Generaldirektoren galt, betrifft heute bereits Facharbeiter bei großen Industrieunternehmen wie Daimler, Bosch und Siemens Energy. Diese Politik wird als Guillotine des Steuerstaates beschrieben, die die Leistungsträger besonders hart trifft und die Wirtschaft insgesamt in ein erstickendes Umfeld versetzt, in dem Gewinne gemeldet werden, aber die Arbeiter unter der Last leiden.

Politische Zukunft und Rolle von Friedrich Merz

Der Text schließt mit der Aufforderung an Friedrich Merz, sich von der Fortsetzung der Politik seiner Vorgänger Angela Merkel und Olaf Scholz nicht beirren zu lassen. Es wird argumentiert, dass trotz der bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch Unternehmen Gewinne machen und Menschen Überstunden leisten, was bedeutet, dass noch viel zu tun ist, um den drohenden wirtschaftlichen Niedergang aufzuhalten. Die Kritik endet mit der Warnung, dass die aktuelle Richtung der Politik die Industrienation Deutschland in eine Krise stürzt, die nur durch eine fundamentale Kurskorrektur vermieden werden kann.