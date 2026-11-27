Die Taskforce 'Problemimmobilien' räumt vor allem Wohnungen im Duisburger Norden. Kritiker machen der Stadt schwere Vorwürfe.

"Problemimmobilien" seit mittlerweile zehn Jahren Wohnungen. Kritik an dem Vorgehen gibt es immer wieder. Die"Kompetenzstelle gegen Antiziganismus" hat am Freitag mit mehreren Forscherinnen und Forschern sowie Wohnungslosenverbänden über das Thema diskutiert.

, sieht vor allem, dass Menschen aus Bulgarien und Rumänien von diesen Räumungen betroffen sind: "Die Menschen werden durch das Vorgehen der Taskforce obdachlos. Anschließend stehen sie alleine da, weil sich die Stadt Duisburg nicht weiter um sie kümmert.

Advertisement

Advertisement

"Dass von den Wohnungsräumungen vor allem Menschen mit Migrationshintergrund - vor allem aus Bulgarien und Rumänien - betroffen sind, ist für Wiese und die weiteren Teilnehmer der Diskussion kein Zufall. Es ginge dabei auch um die vermeintliche Bekämpfung von Sozialbetrug.