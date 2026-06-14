Kritik an Čeferin: Kleine Fußballnationen weisen Aussagen über uninteressante WM-Spiele zurück

Uefa-Präsident Aleksander Čeferin hat mit Aussagen über viele uninteressante Spiele bei der 48-Team-WM 2026 für Empörung gesorgt. Mehrere kleine Fußballverbände, die sich erstmals qualifiziert haben, wehren sich in einer gemeinsamen Erklärung und betonen die historische Bedeutung der WM-Teilnahme für ihre Länder.

Die geplante Ausweitung der Fußball -Weltmeisterschaft 2026 auf 48 Mannschaften, die historisch einmalig ist, stand zuletzt massiv in der Kritik . Der slowenische Medienbericht, dass Uefa -Präsident Aleksander Čeferin eine riesige Zahl völlig uninteressanter Spiele bei dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beklagt habe, hat international für Empörung gesorgt.

Diese Aussage wurde in mehreren WM-Ländern äußerst negativ aufgenommen. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich die Fußballverbände von Kap Verde, Curaçao, DR Kongo, Haiti, Jordanien und Usbekistan klar gegen Čeferin positioniert. Sie erhalten dabei Unterstützung von weiteren WM-Teilnehmern aus Afrika, darunter Algerien, Ägypten, Ghana, die Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika und Tunesien. Die Kernbotschaft der Erklärung lautet: Wir weisen diese Äußerungen respektvoll, aber entschieden zurück.

Für unsere Länder gibt es keine unwichtigen WM-Spiele. Besonders die kleineren Nationen fühlen sich von den Aussagen des Uefa-Bosses getroffen, denn für viele von ihnen ist die WM-Teilnahme ein historischer Erfolg. Kap Verde, Curaçao, Jordanien und Usbekistan haben sich erstmals überhaupt für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Kongo und Haiti sind zum ersten Mal seit 1974 wieder dabei.

Für diese Länder gehe es um weit mehr als nur Fußball. Die Erklärung betont, dass die Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft für Kap Verde, Curaçao, Jordanien und Usbekistan einen historischen Erfolg und die Verwirklichung eines generationenübergreifenden Traums darstellt. Die Verbände machen deutlich: Die Andeutung, diese Spiele seien irgendwie weniger wichtig, sei zutiefst enttäuschend und verkenne die Anstrengungen, Opfer und Hoffnungen von Spielern, Trainern, Vereinen, Fußballfunktionären und Fans weltweit. Sie verweisen darauf, dass hinter jeder Auswahl Millionen Menschen stehen.

Für viele Länder sei die WM nicht nur ein sportlicher Wettbewerb, sondern ein Moment des nationalen Stolzes, der Hoffnung und des Zusammenhalts. Die Erklärung endet mit einer klaren Kampfansage an die Kritiker des neuen Formats: Fußball gehört nicht einer ausgewählten Gruppe von Nationen. Brisant ist dabei, dass auch die Europameisterschaft unter der Führung von Čeferins Uefa deutlich vergrößert wurde. Seit 2016 nehmen statt 16 nun 24 Nationen an einer EM-Endrunde teil.

Bei der WM 2026 sind erstmals 48 Teams am Start. Genau diese Erweiterung hat Ländern wie Curaçao, Kap Verde oder Usbekistan überhaupt erst die Chance gegeben, sich den Traum von einer Weltmeisterschaft zu erfüllen





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