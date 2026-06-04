Kritik an Elektroauto-Prämie: Fördert staatliche Kaufhilfe den Preisaufschlag?

Ein Auto-Experte warnt, dass die staatliche Förderung für Elektroautos den Preisaufschlag anheizt und nicht wie gewünscht den Markt vorantreibt. Die Analyse zeigt steigende Transaktionspreise und reduzierte Händlerrabatte seit Bekanntwerden der Prämie.

Der Staat fördert den Kauf neuer Elektroautos mit bis zu 6000 Euro. Das Antragsportal ist seit Mitte Mai online, und die Maßnahme soll den Steuerzahler drei Milliarden Euro kosten.

Doch ob sie tatsächlich den Wechsel zur Elektromobilität günstiger macht, wird bezweifelt. Auto-Experte Prof. Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research in Bochum analysiert regelmäßig die Transaktionspreise auf dem Automarkt. Dabei stellt er fest, dass die staatliche Förderung für Elektro-Neuwagen zwar wirkt, jedoch in die falsche Richtung: Die Autobauer reduzieren seit der Ankündigung der Prämie ihre Rabatte auf Elektroautos leicht. Dadurch haben sich die Transaktionspreise für Elektroautos und Verbrenner, die sich jahrelang angenähert hatten, wieder voneinander entfernt.

Im Mai war ein Elektroauto durchschnittlich 1971 Euro teurer als ein Verbrenner, und seit Dezember war der Preisabstand bereits um 643 Euro gestiegen. Dudenhöffer macht die Debatte um dieElektro-Förderung, die im Dezember begann, für diesen Preisanstieg verantwortlich: Die Prämie verteuere Elektroautos im Gesamtmarkt, statt sie preisgünstiger zu machen. Zwar profitierten diejenigen, die eine Prämie erhalten, doch die Prämie wirke sich negativ auf den Gesamtmarkt aus.

Hinzu komme, dass die Prämie vom Haushaltseinkommen und der Anzahl der Kinder abhängt, sodass nur eine bestimmte Kundengruppe die maximale Prämie erhalte. Tesla beispielsweise habe seinen eigenen, einkommensunabhängigen Preisnachlass von 3000 Euro Ende April gestrichen, der allen Käufern zugutekam. Durch die staatliche Förderprämie sei das Model Y für die meisten Autokäufer teurer geworden. Auch bei Volumenmarken sei ein Trend zu rückläufigen Rabatten durch die Prämie erkennbar, sodass Massenmodelle für den Großteil der Interessenten teurer würden.

Für deutsche Premiumhersteller falle ebenfalls wenig ab, da deren Autos für einkommensschwache Familien mit Kindern schwer bezahlbar seien. Die Prämie gehe an den deutschen Premiumautobauern und damit auch an den Arbeitsplätzen in der deutschen Autoindustrie vorbei. Lediglich Klein- und Kompaktwagen würden günstiger, während Einstiegsmodelle nach Auslaufen der drei Milliarden Steuergelder wieder teurer würden. Dudenhöffer warnt vor einem Strohfeuer-Effekt mit lausigen Nebenwirkungen, der nicht dem Ziel diene, Elektromobilität nach vorn zu bringen





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