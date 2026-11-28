Ex-Datenschützer Ulrich Kelber sieht gravierende Mängel bei der elektronischen Patientenakte und fordert stattdessen föderale Datenhaltung.

Die Ärzteschaft stehe aktuell unter erheblichem Druck. Dazu zählten ein tiefgreifender struktureller Umbruch, wirtschaftliche Schwierigkeiten bei der Niederlassung und ein zunehmendes Vordringen investorengetragener Ketten Medizinischer Versorgungszentren .

Hinzu kämen die Finanzierungsprobleme vieler Kliniken sowie ein Digitalisierungsschub, der im Praxisalltag oft eher für Frust als für Entlastung sorge. Zunehmend Zugriff auf Patientendaten bekämen Krankenkassen, aber auch andere Heilberufe wie Apothekerinnen und Apotheker.

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„Ganz sicher darf Digitalisierung nicht dazu führen, dass die GKV in die medizinische Versorgung eingreift. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ein hohes Gut und wir müssen es schützen“, sagte Wulff. Zugleich warnte sie davor, ältere oder multimorbide Patienten durch digitale Pflichtwege auszuschließen – ein Punkt, der oft vergessen werde: „Es gibt viele Menschen, die wollen nicht mit einem Smartphone oder einem anderen Endgerät einen Termin machen. Oder sie können es vielleicht auch gar nicht.