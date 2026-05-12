Kritik an Gesundheitsreform: Klaus Reinhardt warnt vor reinem Spargesetz

Der Präsident der Bundesärztekammer fordert eine grundlegende Überarbeitung der Sparpläne der Bundesregierung, um die Patientenversorgung und Arbeitsbedingungen in der Medizin zu schützen.

Die Eröffnung des Deutschen Ärztetags in Hannover entwickelte sich zu einer Bühne für eine scharfe Auseinandersetzung über die Zukunft der gesetzlichen Krankenversicherung. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer , nutzte die Gelegenheit, um ein deutliches Warnsignal an die Bundesregierung zu senden.

In seinen ausführlichen Ausführungen betonte er, dass die aktuell diskutierten Sparpläne zur finanziellen Stabilisierung der Krankenkassen in ihrer jetzigen Form nicht tragfähig seien. Ein zentrales Argument Reinhardt ist, dass eine Aufgabe von solch enormer Tragweite nicht einfach überstürzt durch das Parlament gedrückt werden dürfe, ohne dass die betroffenen Akteure des Gesundheitssystems eine echte Chance zur Mitgestaltung hätten.

Sein dringender Appell an Gesundheitsministerin Nina Warken ist daher klar: Die Reform solle vorerst gestoppt werden, um sie in einem gemeinsamen Dialog neu zu definieren und präzise Zielmarken zu setzen. Nur durch einen konsensbasierten Ansatz könne verhindert werden, dass das System an den falschen Stellen beschnitten wird. Weiterhin kritisierte Reinhardt die Rhetorik der Regierung, insbesondere die Worte von Kanzler Friedrich Merz, der das Vorhaben als eine der bedeutendsten Reformen der letzten Jahrzehnte bezeichnet habe.

Aus Sicht des Ärztepräsidenten handle es sich hierbei jedoch um eine bewusste Fehlinterpretation der Tatsachen. Er bezeichnete den Entwurf explizit als ein reines Spargesetz, welches primär darauf abzile, Defizite zu tilgen, anstatt die strukturellen Probleme des Systems nachhaltig zu lösen. Die geplante Entlastung der gesetzlichen Kassen in Höhe von 16,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 solle zwar das erwartete Defizit von 15,3 Milliarden Euro abdecken und die Zusatzbeiträge stabilisieren, doch die Wege dorthin seien aus ärztlicher Sicht höchst problematisch.

Geplante Ausgabenbremsen für Arztpraxen, Kliniken und die Pharmaindustrie könnten zu einer gefährlichen Unterversorgung führen, die letztlich die Patienten treffen würde. Besonderes Augenmerk legte Reinhardt auf die Rolle des Staates und die Weigerung des Finanzministers Lars Klingbeil, eine stärkere steuerliche Finanzierung für versicherungsfremde Leistungen zu ermöglichen. Hierbei geht es vor allem um die Kosten für Bürgergeldbezieher, welche bisher nicht ausreichend durch Steuermittel gedeckt werden.

Reinhardt sieht darin eine Inkonsistenz der Regierung, die einerseits Reformen fordert, andererseits aber die finanzielle Verantwortung nicht vollumfänglich übernimmt. Die Forderung nach einer gerechteren Verteilung der Lasten ist für ihn essenziell, um das System nicht allein auf den Schultern der Leistungserbringer und Versicherten zu tragen. Ohne einen wesentlichen Einstieg in die Steuerfinanzierung bleibe die Stabilisierung der Kassen ein bloßes Symptombekämpfungsmodell. Neben den finanziellen Aspekten thematisierte der Bundesärztekammer-Chef die prekäre Lage des medizinischen Personals.

Er wies darauf hin, dass unbezahlte Mehrarbeit und ein immer dichterer Takt in der Patientenbetreuung längst zur Normalität geworden seien. Weitere Kürzungen, die zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führen, seien absolut nicht mehr tragbar. Wenn die Qualität der Patientenversorgung durch rein fiskalische Logiken geopfert wird, drohen Verwerfungen, die das Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem nachhaltig erschüttern könnten.

Auch die geplanten höheren Zuzahlungen für Medikamente und die Einschränkung der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern sieht er kritisch, da dies soziale Härten verursache und die präventive Medizin schwäche. Nur ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl die finanzielle Stabilität als auch die medizinische Qualität und die Arbeitsbedingungen sichert, könne langfristig erfolgreich sein





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