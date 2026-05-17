Kritik an Getränkehersteller, Schwarz-Symbol auf Instagram-Bild, Sportunterstützung für Liverpool

Dieses Nachrichten-Set enthält critiques an Getränkeherstellern, berichten über Schwarz-Symbole auf Instagram-Bilder und enthielten Informationen über Football-Unterstützung für den FC Liverpool.

Jürgen, solltest du das lesen: Wenn du gegen deinen Willen von einem Getränkehersteller festgehalten wirst, ohne dein Einverständnis grausame Kappen auf den Kopf gesetzt bekommst und nun sogar zur Teilnahme an irgendwelchen Wettrennen gezwungen wirst, dann gib uns bitte ein Zeichen.

Doppelt blinzeln, einen Zahn nicht bleachen, irgendwas! An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Weltpremiere bei „Meine Geschichte“: Zum ersten Mal wird nicht der Gast von Basile mit ungelenken Fragen über Sachwerte in Verlegenheit gebracht, sondern andersherum.

"Riccardo: Du willst wissen, wieviel dein Auto wert ist?? " An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Apropos: Wie viel dieses Autobett wohl wert ist?

Und was, wenn nachts der Keilriemen reißt? Und ist das eine Karre für Rechtsverkehr oder Linksverkehr? Und noch viel wichtiger: Ob Mo Idrissou seinen Cowboyhut zum Schlafen anlässt? An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird.

Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Schwarzen Ledermantel tragen, kryptische Botschaften mit rätselhaften Zeichen verteilen und in einer US-Metropole von einem drakonischen Großunternehmen umgeben sein: Choupo-Moting einer für den nächsten Matrix-Teil?

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Duokos kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Wirklich nur ein putziges Bild aus der Vergangenheit oder eine subtile Provokation gegen Widersacher Vini Junior? Immerhin könnte die „4“ auf dem orangen Karton im Inneren im Hintergrund ein dezenter Hinweis auf den Brasilianer sein.

Schließlich steht die 4 in der Spiritualität unter anderem für fehlende Perspektiven, plötzliche Stimmungsschwankungen und Sprunghaftigkeit. Und das kann ja unmöglich Zufall sein! Wir melden das mal an die Marca, gut möglich, dass die noch gar nichts drüber gemacht haben... An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird.

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Körper: sitzt. Wenn jetzt noch das Verhältnis zum Cheftrainer des FC Liverpool sitzen würde, wären wir restlos zufrieden. An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.

Wie wir mit einem ganz natürlichen Lächeln auf den Lippen die letzte Caption dieser Instaschau eintippen. In diesem Sinne: schönes Wochenende! An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.

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