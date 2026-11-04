Kritik an Pflegereform: Bundespflegebeauftragte mahnt Nachbesserung an

Katrin Staffler kritisiert das geplante Pflegesetz scharf. Sie warnt vor Bürokratie und finanziellen Engpässen für Pflegebedürftige und fordert dringende Änderungen im Bundestag.

Die Debatte um die zukünftige Ausgestaltung der Pflege im Deutschen Bundestag hat eine scharfe Warnung der Bundesregierung empfangen. Die zuständige Pflegebeauftragte Katrin Staffler hat sich in einer vorliegenden Stellungnahme eindeutig gegen den aktuellen Entwurf des Gesetzgebers ausgesprochen und verlangt fundamentale Änderungen. Staffler betont, dass die geplante Reform zwar ein Milliarden-Loch in der gesetzlichen Pflegeversicherung schließen soll, jedoch gleichzeitig unzulässige Belastungen für die betroffenen Pflegebedürftigen und deren Angehörige mit sich bringt.

Praxistauglichkeit steht nach Ansicht von Katrin Staffler an erster Stelle

Katrin Staffler, die als 45-Jährige für die CSU im Bundesrat tätig ist, übt konkrete Kritik an den bürokratischen Hürden, die durch das neue Gesetz entstehen könnten. In ihrem Statement an BILD forderte sie eindringlich, dass die Pflegereform in der Praxis konkrete Leistungen liefern müsse und nicht im Verwaltungsaufwand versinke. Sie warnt davor, dass komplexe Regelungen und mehr Bürokratie die Versorgungssituation für die Patienten und ihre Familien verschlechtern würden, anstatt sie zu verbessern. Die klare Botschaft an die Gesetzgeber lautet, dass Sparzwänge nicht auf Kosten der Zuverlässigkeit und Einfachheit der Leistungen gehen dürfen.

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Ein zentraler Kritikpunkt betrifft den bestehenden Anspruch auf Verhinderungspflege. Bisher ist es pflegenden Angehörigen und sozialen Kontakten wie Nachbarn oder Freunden möglich, unbürokratisch und stundenweise einzuspringen, um den Pflegebedürftigen zu entlasten. Dieser eigenständige Leistungsanspruch soll durch das neue Gesetz jedoch abgeschafft werden. Stattdessen müsste eine Ersatzpflege künftig aus anderen, möglicherweise bereits ausgehandelten Budgets finanziert werden. Staffler stuft diese geplante Änderung als nicht praxistauglich ein und warnt vor den negativen Auswirkungen auf die Flexibilität der Versorgung.

Finanzielle Engpässe bei Hauswirtschaftshilfen und Entlastung

Neben der Verhinderungspflege sieht der Gesetzesentwurf auch Änderungen beim sogenannten Entlastungsbetrag vor, der aktuell bei 131 Euro liegt. Dieser Betrag soll als eigene Leistung gestrichen werden, was zur Folge hätte, dass Leistungen der Hauswirtschaftshilfe von Pflegediensten direkt aus dem allgemeinen Pflegebudget finanziert werden müssten. Da dieses Budget oft bereits für die eigentliche körperliche Pflege knapp bemessen ist, drohen hier erhebliche Lücken in der Versorgung. Staffler fordert daher dringend, das neu eingeführte Sozialraumbudget gezielt auch für diese notwendigen Hauswirtschaftshilfen zu öffnen, um die finanzielle Sicherheit der Betroffenen zu gewährleisten.

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Wettbewerbsöffnung und Forderungen an die Parlamentarier

Auch im Bereich der geplanten Pflegebegleitung, die Patienten und Angehörige bei administrativen Aufgaben wie der Antragstellung unterstützen soll, sieht Staffler Handlungsbedarf. Derzeit sind vor allem die Pflegekassen und Kommunen als Anbieter dieser Dienstleistung vorgesehen. Die Pflegebeauftragte fordert jedoch, dass diese Begleitung von allen Anbietern durchgeführt werden darf, die über die notwendigen fachlichen Kompetenzen verfügen. Dies sollte ausdrücklich auch private Pflegedienste umfassen, um eine größere Auswahl und bessere Erreichbarkeit für die Nutzer zu schaffen.

Die klare Erwartungshaltung von Katrin Staffler an den Bundestag ist es, dass die Parlamentarier die genannten Kritikpunkte ernst nehmen und in den verbleibenden Beratungsphasen nachbessern. Die Gespräche mit Fachleuten aus der Praxis haben laut ihrer Einschätzung bereits gezeigt, dass ein Wegfall der flexiblen Verhinderungspflege pflegende Angehörige besonders hart treffen würde. Ohne die Möglichkeit zur kurzfristigen Entlastung durch das soziale Umfeld gerät die gesamte Pflegekette schnell an ihre Grenzen. Die Bundesregierung zeigt sich damit unzufrieden mit der aktuellen Ausrichtung des Gesetzgebungsprozesses.

Auswirkungen auf das tägliche Leben der Pflegebedürftigen

Die vorgeschlagenen Änderungen haben das Potenzial, den Alltag von Millionen von Betroffenen nachhaltig zu verändern. Wenn bürokratische Hürden steigen und finanzielle Spielräume schwinden, leidet die Lebensqualität der Pflegebedürftigen direkt darunter. Die Abschaffung des Entlastungsbetrags als eigenständige Leistung zwingt viele Familien dazu, Mittel, die für soziale oder praktische Hilfen gedacht waren, für die reine Körperpflege zu verwenden. Dies führt zu einer einseitigen und oft unzureichenden Versorgungslage, die den ganzheitlichen Anspruch moderner Pflege untergräbt. Die Warnung der Bundespflegebeauftragten ist daher als direkte Aufforderung zu verstehen, den menschlichen Aspekt der Pflege nicht dem reinen Sparkurs zum Opfer zu bringen.

Nächste Schritte und politische Verantwortung

Die Stellungnahme von Katrin Staffler wird den weiteren Prozess im Bundestag mitbestimmen. Es bleibt abzuwarten, wie die Fraktionen auf die Kritik reagieren und ob die geforderten Anpassungen beim Entlastungsbetrag und der Verhinderungspflege übernommen werden. Die Praxiserfahrungen, auf die sich die CSU-Politikerin beruft, liefern dabei eine wichtige Grundlage für die Diskussion. Die Sorge, dass die Reform zu komplizierten und bürokratischen Strukturen führt, ist weit verbreitet und betrifft letztlich alle, die mit dem System konfrontiert sind. Die Verantwortung liegt nun bei den Gesetzgebern, einen Ausgleich zwischen finanzieller Stabilität der Pflegekasse und der individuellen Sicherheit der Patienten zu finden, um die Pflegezukunft wirklich tragfähig zu gestalten.