Je nach NRW -Kommune dürfen Notfallsanitäter mehr oder weniger Medikamente geben. Woran das liegt und welche Folgen das haben kann.

Trotz gleicher Ausbildung dürfen Notfallsanitäter je nach Kommune mal mehr, mal weniger Medikamente geben. Woran das liegt und welche schmerzhaften Folgen das für Patienten haben kann.

Der Mann in der roten Rettungsdienst-Jacke will sich etwas von der Seele reden - trotz persönlichem Risiko. Etwas, das ihn schon lange stört und das die Versorgung von Menschen im Notfall gefährden könnte. Der Mann arbeitet als Notfallsanitäter im Bottroper Rettungsdienst. Aus Angst um seinen Job will er anonym bleiben.

Advertisement

Drei Jahre lang hat er die Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht, um Menschen auch in ernsten Situationen helfen zu können. Dabei hat er viel über Medikamente, ihre Wirkung und mögliche Nebenwirkungen gelernt. Doch anwenden dürfe er viele dieser Medikamente bei seiner Arbeit in"Ich untersuche den Patienten, treffe die Diagnose: zum Beispiel herausgesprungene Kniescheibe. Dann stehe ich eigentlich daneben und warte, bis ein Notarzt kommt.