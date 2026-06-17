Britischer Premierminister Keir Starmer (63) hat die Schüsse einer russischen Fregatte auf eine zivile Jacht im Ärmelkanal als 'leichtsinnig' bezeichnet. Moskau behauptet, dass die britische Jacht 'Bright Future' auf mehrere Kontaktversuche nicht reagiert und sich dem Kriegsschiff genähert hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:40 Uhr zwischen der Isle of Wight und der Normandie. Die Segler der 'Bright Future' bestreiten die russischen Behauptungen und geben an, dass sie sich in einer Entfernung von 450 Metern befanden und keine Gefahr für das russische Schiff darstellten.

Die Kritik an den Schüsse n einer russischen Fregatte auf eine zivile Jacht im Ärmelkanal nimmt zu. Britischer Premierminister Keir Starmer (63) hat die Aktion als 'leichtsinnig' bezeichnet.

Moskau behauptet, dass die britische Jacht 'Bright Future' auf mehrere Kontaktversuche nicht reagiert und sich dem Kriegsschiff genähert hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:40 Uhr zwischen der Isle of Wight und der Normandie. Starmer sagte, dass der Vorfall beim G7-Gipfel in Évian diskutiert wurde und betonte, dass man wachsam bleiben müsse.

Die Segler der 'Bright Future' bestreiten die russischen Behauptungen und geben an, dass sie sich in einer Entfernung von 450 Metern befanden und keine Gefahr für das russische Schiff darstellten. Sie gaben an, dass das Kriegsschiff keine Leuchtsignale oder Funksprüche gesendet hat und erst nach fünf Hornsignalen Schüsse abgegeben hat. Das Paar betont, dass es keinen Kontaktversuch des russischen Schiffes gab und sie an dem Schiff vorbeigefahren wären





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