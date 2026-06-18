Die verpflichtenden Hydration Pausen bei der WM werden unabhängig von den tatsächlichen Wetterbedingungen durchgeführt und sorgen für Unmut bei Fans und Spielern. Kritiker vermuten hinter der Maßnahme auch kommerzielle Interessen.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sorgen die obligatorischen Trinkpausen weiterhin für Kontroversen. Während des Spiels zwischen Ghana und Panama in Toronto , wo bei lediglich 19 Grad und anhaltendem Regen gespielt wurde, mussten wie vorgeschrieben in jeder Halbzeitzeit eine dreiminütige "hydration break" eingelegt werden.

Die heimischen Fans reagierten auf diese Unterbrechung mit deutlichen Buhrufen. Die ursprünglich als Schutzmaßnahme für die Spieler bei extremer Hitze eingeführten Pausen werden unabhängig von den tatsächlichen Wetterbedingungen oder der Art der Spielstätte durchgeführt, was viele Beobachter hinterfragt. Einerseits dienen sie vermutlich auch kommerziellen Interessen, da die Fernsehsender die Zeit für Werbung nutzen.

Andererseits unterbrechen sie den Spielfluss und bieten den Trainern zusätzliche Gelegenheiten für taktische Besprechungen. Nicht nur Fans, sondern auch Spieler äußern Kritik. Der niederländische Abwehrspieler Virgil van Dijk bemerkte, dass die Pausen im Wesentlichen Werbepausen seien und weder für Spieler noch für neutrale Zuschauer von Vorteil. Er räumte jedoch ein, dass bei großer Hitze solche Pausen sinnvoll sein können, betonte aber, dass jede Partie individuell betrachtet werden müsse.

Die Diskussion über die Regelung zeigt, wie komplex der Ausgleich zwischen Athletenschutz,-mediated Kommerz und dem sportlichen Erlebnis geworden ist





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