Kritik an Ultra-Aktionen nach Pokalfinale: Fanclub-Boss und Hoeneß fordern hartes Vorgehen

Nach dem DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund werden die pyrotechnischen Einlagen und Anti-DFB-Transparente scharf kritisiert. Uli Hoeneß und der Chef eines Bayern-Fanclubs fordern konsequente Maßnahmen gegen die Ultra-Gruppierungen, die das Spielgeschehen und die Fernsehübertragung behindert haben.

Das Pokalfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund , das vor acht Tagen stattfand, sorgt auch eine Woche später noch für Gesprächsstoff. Insbesondere die pyrotechnischen Einlagen beider Fanlager im Berliner Olympiastadion sowie die zahlreichen anti- DFB -Transparente werden kontrovers diskutiert.

Nun meldet sich auch Bernd Hofmann, der 76-jährige Boss des Bayern-Fanclubs Nabburg, zu Wort und übt scharfe Kritik an den Ultra-Gruppierungen seines eigenen Vereins. In einem Statement gegenüber der BILD-Zeitung wettert er: Es könne nicht mehr hingenommen werden, dass gewisse Gruppierungen aus beiden Lagern machen könnten, was sie wollen. Sie beleidigen auf Transparenten und mit Gesängen, hätten mit dem DFB einen gemeinsamen Feind, zündeten während des gesamten Spiels Pyro und Rauchbomben im Stadion und riskierten sogar einen Spielabbruch.

Dann beleidigten sie sich wieder massiv gegenseitig. Leute, wo habt ihr eure Kinderstube gelassen? Eure Eltern würden sich schämen. Hofmann bezieht sich dabei konkret auf die Pyroshow zu Beginn der zweiten Halbzeit, bei der so viel Rauch im Stadion aufstieg, dass nicht nur die Sicht der Fans auf den Rängen und vor dem Fernseher eingeschränkt war, sondern auch die der Spieler.

Schiedsrichter Sven Jablonski musste die Partie deshalb für einige Augenblicke unterbrechen, bis die Torhüter wieder ungehindert über den gesamten Platz blicken konnten. Der Fanclub-Chef, der sich als Seniorensprecher besonders für die Belange älterer Bayern-Anhänger einsetzt, schimpft weiter: Die Gruppierungen würden immer unverschämter, und er könne nur Uli Hoeneß beipflichten, dass hier konsequent gehandelt werden müsse.

Der Ehrenpräsident des Rekordmeisters, Uli Hoeneß, hatte direkt nach dem Pokal-Endspiel bei Sky heftig poltert: Das Spiel sei natürlich super, das Ergebnis super, aber was die Zuschauer auf beiden Seiten aufgeführt hätten, sei eine Unverschämtheit gewesen. Hoeneß war wegen der Pyro-Show seiner Ultras beim Pokalfinale ebenfalls stinksauer und fügte hinzu: Die hätten das Spiel total zerstört. Seine Frau habe ihm gesagt, am Fernseher habe man lange Zeit nichts gesehen.

Auch er selbst habe in der zweiten Halbzeit stellenweise gar nichts gesehen. Und wenn die Zuschauer meinten, das sei ihre Form von Feiern, dann sei er nicht mehr dabei. Die Vereine, der DFB und die Politik müssten hart durchgreifen, damit solche Unverschämtheiten nicht mehr passierten. Fanclub-Chef Hofmann, der sich als Seniorensprecher besonders für die Belange älterer Bayern-Anhänger einsetzt, sagt abschließend: Fußball sei für alle da: für Familien, für Kinder und ältere Fans - und Pyrotechnik ruiniere das alles.

Fußball werde hier zur Nebensache und interessiere manche gar nicht mehr. Rücksicht auf Fans, die erfolgreichen und schönen Fußball schauen wollten, gebe es nicht mehr. Als Seniorensprecher des FC Bayern werde er mit seinen Mitgliedern weiter den Finger in die Wunde legen. Damit reiht er sich ein in eine wachsende Zahl von Fans und Funktionären, die die zunehmende Radikalität in den Fankurven kritisieren und eine klare Linie von Vereinen und Verbänden fordern.

Die Debatte über den Umgang mit Pyrotechnik und den Grenzen des zulässigen Supports im Stadion bleibt damit weiterhin brisant.





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