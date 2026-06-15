Kritik an US-Fans: NFL-Stars vermissen mitreißende Gesänge

Nach dem 4:1-Sieg der USA gegen Paraguay kritisieren NFL-Stars Travis und Jason Kelce die Gesänge der heimischen Fans als zu zahm und familienfreundlich. Die Fans stimmen zu.

Nach dem 4:1-Erfolg der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft gegen Paraguay im SoFi Stadium haben sich zwei NFL -Stars zu Wort gemeldet und harte Kritik an den heimischen Fans geübt.

Travis Kelce von den Kansas City Chiefs und sein Bruder Jason Kelce, ehemaliger Spieler der Philadelphia Eagles, monierten, dass die Stimmung im Stadion nicht mit der Leidenschaft und Kreativität europäischer Fangruppen mithalten könne. Travis Kelce, der 2018 den Super Bowl gewann, bezeichnete den Gesang 'Ich glaube, wir können gewinnen' als den 'vermeintlich schwächsten Schlachtruf, den ich je gehört habe'.

Er forderte stattdessen Parolen wie 'Ich glaube, wir können euch fertigmachen' - eine deutlich aggressivere und einschüchternde Tonalität, die er von amerikanischen Fans vermisst. Jason Kelce pflichtete bei und betonte, dass US-Fans zwar unterstützend und positiv seien, aber die nötige Energie und Schärfe vermissen ließen, die man von Fans aus Ländern wie Deutschland oder England kenne. Die Brüder kritisierten, dass die Gesänge zu familienfreundlich, zu selbstbewusst und zu wenig auf Gegner ausgerichtet seien.

Statt kreativer oder humorvoller Rufe, die den Gegner aus dem Konzept bringen, würde auf Durchhalteparolen und einfache Aufmunterungen wie 'USA! USA!

' oder 'Los, Team! ' gesetzt. Dies sei langweilig und biete keine echte Unterstützung für das Team, das in einem wichtigen Turnier um den Titel kämpfe. Interessanterweise teilen viele amerikanische Fußballfans diese Einschätzung.

Auf der Plattform X kommentierte ein Nutzer: 'Unsere europäischen Freunde machen uns mit ihren Gesängen, Jubelrufen und Liedern absolut fertig.

' Ein anderer ergänzte: 'Wir brauchen ein breiteres Repertoire. Sweet Caroline und Star-Spangled Banner sind zwar toll, aber nicht ausreichend.

' Dies zeigt, dass die US-Fans selbst das Gefühl haben, international hinterherzuhinken. Dabei ist das SoFi Stadium beim ersten Gruppenspiel der USA gegen Paraguay nahezu ausverkauft gewesen - doch die Lautstärke und Kreativität der Gesänge blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Kelce-Brüder argumentieren, dass eine mitreißende Stimmung nicht nur die Spieler beflügelt, sondern auch den Gegner unter Druck setzt. Ohne diese Atmosphäre verliere der Heimvorteil an Wirkung.

Sie verwiesen auf europäische Fanblocks, die mit Trommeln, Choreografien und ständigem Gesang eine imposante und oft furchteinflößende Kulisse schaffen. Die amerikanische Mannschaft hat nun die Chance, die Fans beim nächsten Spiel gegen Australien eines Besseren zu belehren. Möglicherweise können die US-Fans doch noch für eine Überraschung sorgen und die Kelce-Brüder zufriedenstellen. Sollte die Stimmung im Stadion umschlagen und die Fans endlich mehr Leidenschaft und Kreativität zeigen, könnte dies der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb geben.

Denn die Spieler haben bereits gezeigt, dass sie auf dem Platz überzeugen können. Jetzt liegt es an den Fans, den nächsten Schritt zu machen. Die Debatte zeigt, dass US-Fußballfans noch viel von ihren europäischen Kollegen lernen können - sowohl in puncto Gesänge als auch in der Art, wie man ein Stadion in eine Festung verwandelt. Die Kelce-Brüder haben mit ihrer Kritik einen wichtigen Punkt angesprochen, der nicht nur die FIFA-Frauen-WM, sondern den gesamten US-Fußball betrifft.

Es bleibt abzuwarten, ob der Funke überspringt und die Fans beim nächsten Spiel lauter und einfallsreicher sein werden





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