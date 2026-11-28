Die AfD-Chefin Alice Weidel stößt mit ihren Behauptungen über einen Putsch in der Ukraine und eine mögliche Annexion russischsprachiger Gebiete auf harsche Kritik von ukrainischen und polnischen Politikern, während parallel russische Propaganda über den Leidensweg ukrainischer Soldaten berichtet.

Vor allem in ukrainischen Kreisen ziehen Interview-Aussagen von AfD-Chefin Alice Weidel derzeit weite Kreise. Darin behauptet sie unter anderem, vor dem russischen Einmarsch habe es einen Staatsputsch gegeben, bei dem ein russlandfreundlicher Präsident ausgetauscht worden sei.

Zudem sagt Weidel, die "russischsprachigen Gebiete" würden an Russland gehen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, antwortet auf X: "Frau Weidel hat Putins Sprechzettel offenbar gründlich studiert. Fast alle Kreml-Mythen in nur einem Interview.

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" Vom Autor und Journalisten Illia Ponomarenko heißt es: "Was um alles in der Welt lässt euch erbärmliche Kreaturen glauben, dass wir uns nicht vollständig und ausschließlich mit der Ukraine identifizieren und dass wir Teil von Putins idiotischem Reich sein wollen, das auf Blut und Eingeweiden aufgebaut ist? " Der ukrainische Außenministeriums-Sprecher Heorhii Tykhyi schreibt: "Dies ist keine Alternative für Deutschland, sondern vielmehr eine Alternative zur Realität. " Vom polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski heißt es: "Sie wiederholt russische Lügen.