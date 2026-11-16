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Kritik an Wer weiß denn sowas: Promi-Wiederholungen und ARD-Stationierung

KINOde#36 in Deutschland
Kritik an Wer weiß denn sowas: Promi-Wiederholungen und ARD-Stationierung
Wer Weiß Denn Sowas · Kai Pflaume · ARD
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ARD-Quizshow Wir wissen denn sowas kritisiert wegen häufiger Promi-Wiederholungen. Kai Pflaume moderiert seit 12. Nov 2026 tägliche Sendung mit hohen Quoten.

Die ARD - Quizshow "Wer weiß denn sowas" stößt im Vorabendprogramm erneut auf gemischte Reaktionen. Seit der Neustart mit Moderator Kai Pflaume stattfindet, dominiert das Format den Fernsehabend um 18 Uhr im Ersten. Die Sendung hat dabei den Sendeplatz von "Gefragt - Gejagt" übernommen und gilt weiterhin als Quoten-Garant für den öffentlich-rechtlichen Sender.

Promi-Kritik und wiederkehrende Gäste

Die Ausgabe vom 12. November 2026 löste eine intensive Diskussion über die Besetzung der prominenten Gäste aus. Zuschauer in sozialen Netzwerken kritisierten scharf, dass dieselben Gesichter immer wieder in der Show auftauchen. Ein Fernsehzuschauer auf Facebook hielt die Sendung sogar für eine Wiederholung und fragte nach dem tatsächlichen Aufnahmedatum.

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Ein weiterer Kommentar betonte, dass bestimmte Prominente gefühlt alle paar Wochen erneut im Studio sitzen. Dies stößt bei vielen Fans zunehmend auf Unverständnis. Die ARD schaltete sich in die sich steigernde Debatte ein und veröffentlichte eine offizielle Klarstellung. Die Redaktion verwies darauf, dass es sich bei der betroffenen Episode um eine reguläre Erstausstrahlung handelte.

ARD-Redaktion verteidigt Konzept

Die Verantwortlichen der ARD rechtfertigten die Praxis der wiederkehrenden Gäste mit dem täglichen Sendeplan. Man fragte retorisch, warum Gäste nicht wiederholt eingeladen werden sollen. Das Konzept von fünf Ausgaben pro Woche macht es langfristig fast unmöglich, ständig komplett neue Promi-Besetzungen zu finden. Besonders nach elf Jahren Laufzeit der Show ist die Verfügbarkeit bekannter Gesichter begrenzt.

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Die Kritik der Zuschauer spiegelt somit ein strukturelles Problem täglicher Talk- und Quizformate wider. Die Logik der Wiederholung ist im täglichen Fernsehen alltäglich. Dennoch nehmen die Beschwerden zu, da sich die Auswahl der Gäste repetitive Muster anzugewöhnen scheint. Die Senderleitung bleibt bei ihrer Strategie, bewährte Gesichter erneut einzuladen.

Rekorde und historische Statistiken

Die internen Statistiken der ARD belegen die Häufigkeit der Wiederholungen deutlich. Den aktuellen Rekordhalter für die meisten Auftritte stellt der "Stromberg"-Schauspieler Christoph Maria Herbst dar. Er war insgesamt 28 Mal Gast in der Show. Diese Zahl unterstreicht die Intensität der Nutzung desselben Promi-Pools.

Hinter Christoph Maria Herbst folgen zwei weitere bekannte Schauspieler mit je 23 Teilnahmen. Paul Panzer und Jürgen Vogel teilen sich diesen zweiten Platz in der Statistik. Die Zahlen zeigen, dass eine kleine Gruppe von Prominenten einen Großteil der Sendungen ausfüllt. Dies erklärt die Frust der Fans, die sich mehr Abwechslung wünschen.

Marktlage und Konkurrenz im Fernsehen

Während "Wer weiß denn sowas" läuft, verändert sich das landschaftsbild anderer Formate. ProSieben und Sat.1 beenden bestimmte Formate, sodass Zuschauer sich Anfang 2027 nach Alternativen umsehen müssen. "Gefragt - Gejagt" erlebte ein Fiasko, wo eine erstklassige Final-Leistung nicht zum Sieg reichte.

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Trotz der anhaltenden Kritik an der Besetzung bleibt das Format erfolgreich. Die Sendung steht bereits mehrfach wegen der Publikumsverteilung im Studio oder einzelner Auftritte in der Diskussion. Dennoch zieht "Wer weiß denn sowas" weiterhin große Zuschauerzahlen an. Der öffentliche Druck auf die ARD bleibt bestehen, doch die Quoten sprechen eine klare Sprache.

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