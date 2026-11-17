Robert Maaskant und Rafael van der Vaart kritisieren Bondscoach Xavi nach der 0:5-Niederlage gegen Deutschland. Taktik und Mentalität stehen zur Debatte.

Nach der vernichtenden 0:5-Niederlage der niederländischen Nationalmannschaft gegen Deutschland gerät Bondscoach Xavi unter heftige Kritik. Der 46-jährige Trainer steht im Fokus der öffentlichen Debatte, nachdem seine Elf in einem entscheidenden Spiel komplett versagt hat. Trainerkollege Robert Maaskant, der aktuell den Nationaltrainer-Titel von Tuvalu innehat, hat sich im Gespräch mit der Zeitschrift "Sportnieuws.nl" öffentlich zu Wort gemeldet und die Strategie des Spaniers scharf angegriffen. Maaskant, 57 Jahre alt, kritisiert dabei sowohl die mentale Ausrichtung als auch die taktischen Entscheidungen auf dem Platz, die in der Summe zu einem der schlechtesten Ergebnisse in der jüngeren Geschichte des niederländischen Fußballs führten.

Mentale Schwäche und taktische Versäumnisse

Robert Maaskant sieht in der öffentlichen Kritik von Xavi an den fehlenden Einsatz seiner Spieler ein klassisches Zeichen von Schwäche. Der erfahrene Trainer argumentiert, dass Trainer oft versuchen, allgemein zu bleiben, um konkrete Schuldige zu vermeiden, aber dies die Situation nicht löst. Xavi hatte nach der Pleite gegen das DFB-Team öffentlich seine Entschuldigung angeboten und zugegeben, dass den Spielern der Glaube gefehlt habe. Er betonte, dass mehr Geist und Werte auf den Platz gebracht werden müssten, da das ohne diese mentalen Komponenten unmöglich sei, so die wörtliche Aussage des Trainers.

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Maaskant geht in seiner Kritik noch einen Schritt weiter und übt auch taktische Bedenken aus. Er ist der Ansicht, dass Xavi schneller auf die Probleme reagieren hätte müssen. Als langjähriger Trainer in der Eredivisie, unter anderem bei den Go Ahead Eagles Deventer und dem FC Groningen, vermisste Maaskant vor allem den Einsatz von langen Bällen. Diese Strategie habe überhaupt nicht funktioniert, was dazu geführt habe, dass das Team ständig den Ball verlor und verteidigen musste. In diesem Bereich, so betont Maaskant, seien die Niederlande nicht gerade die besten, was die Niederlage weiter erklärt.

Ex-Star Van der Vaart schont keine Worte

Neben der Trainerkollegen-Kritik kommt auch Druck von Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart. Der 43-jährige TV-Experte des niederländischen Senders NOS äußerte sich äußerst kritisch zur Darbietung der niederländischen Elf. Van der Vaart verglich das Verhalten der Spieler mit einer Situation, in der sie sich alle in die Hose gemacht hätten. Er beschrieb die Mannschaft als einen Sack Kartoffeln, was die mangelnde Organisation und den fehlenden Zusammenhalt treffend charakterisieren sollte. Sein Fazit war knallhart und klar: Dafür sollte man sich wirklich schämen, betonte der ehemalige Nationalspieler ohne jede Rücksichtnahme.

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Xavi hatte die Nationalmannschaft nach der Fußball-WM von Ronald Koeman übernommen, der 63 Jahre alt ist. Für den 46-jährigen Spanier war diese Niederlage die erste in seinem sechsten Spiel als Bondscoach. Dies hebt die Bedeutung des Fehlers hervor, da es den Beginn einer potenziellen Krise für den neuen Trainer und seine Strategie markiert. Die Öffentlichkeit und die Medien reagieren nun mit großer Skepsis auf die weitere Entwicklung unter der Anleitung von Xavi, der bisher als erfolgreicher Trainer bei FC Barcelona und Al-Sadd galt.

Weiterer Verlauf der Nations League

Trotz dieses historischen Debakels bleibt die niederländische Nationalmannschaft im Viertelfinale der Nations League. Dies bedeutet, dass die Mannschaft eine weitere Chance hat, ihre Ehre zurückzugewinnen und auf internationaler Bühne zu bestehen. Im März warten in dieser Runde potentielle Gegner wie England, Frankreich oder Portugal auf die Niederlande. Diese Begegnungen werden als entscheidend für die weitere Karriere von Bondscoach Xavi und die Zukunft der Mannschaft gewertet.

Die Auslosung für das Viertelfinale findet am Freitagmittag um 12 Uhr in Nyon statt. Dieses Datum markiert den nächsten wichtigen Schritt im Turnierverlauf, an dem die Niederlande hoffentlich aus den Fehlern der vergangenen Woche lernen und ihre Leistung signifikant verbessern können. Die Fans und Medien werden nun mit großem Interesse verfolgen, wie sich die Mannschaft unter dem Druck der öffentlichen Kritik erholen kann und ob Xavi seine taktischen und mentalen Weichen stellen kann, um die hohen Erwartungen zu erfüllen.