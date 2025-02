Kritik für Elton bei ESC-Vorentscheid

Stefan Raabs ESC-Vorentscheid sorgt für Diskussionen. Moderatorin Barbara Schöneberger und Jurymitglied Elton werden von Zuschauern kritisiert.

Der zweite ESC - Vorentscheid konzentriert sich in erster Linie auf die musikalischen Kandidaten. Allerdings erfuhr eines von Stefan Raab s Jurymitgliedern gleich zu Beginn Kritik . Stefan Raab hat den Vorentscheid , bei dem der deutsche Beitrag für den Musikwettbewerb in Basel gesucht wird, in diesem Jahr zur „Chefsache“ erklärt. In insgesamt vier Shows sucht er zusammen mit einer Jury nach dem passenden Beitrag für Deutschland.

Auch in der zweiten Show sitzen wieder Yvonne Catterfeld und Elton in der Jury, sowie Gast-Juror Johannes Oerding. Dass die Jury sich bei Moderatorin Barbara Schöneberger auf den ein oder anderen Spruch gefasst machen muss, bekam vor allem Elton direkt zu spüren. Zu Beginn der zweiten Vorentscheid-Show stellte Barbara Schöneberger nicht nur noch einmal das Konzept des Musikwettbewerbs, sondern auch die Jury vor. Dabei lobte sie die „hochkarätige Jury – und Elton ist auch dabei“. Dieser Spruch traf ins Schwarze. Doch Elton nahm die Sache mit Humor und stimmte in das Lachen im Saal mit ein. Tatsächlich musste Elton als einziger Nicht-Musiker in der ESC-Vorentscheid-Jury in den vergangenen Tagen immer wieder Kritik einstecken. Stefan Raab steht allerdings hinter seiner Wahl: „Ich habe mir Elton gewünscht, weil Elton jemand ist, der Musik konsumiert und nicht jemand, der Musik macht.“ Damit entspreche Elton einem Großteil der Zuschauer. „Er geht auf Festivals und hört sich Musik aus verschiedenen Stilrichtungen an“. In der ersten ESC-Show war es allerdings nicht Elton, sondern vor allem Barbara Schöneberger, die von den Zuschauern kritisiert wurde.





