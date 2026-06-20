Kritik nach WM-Aus: Altintop fordert Entwicklung der türkischen Nationalmannschaft

Nach dem vorzeitigen Ausscheiden der türkischen Nationalmannschaft bei der WM äußert sich Ex-Nationalspieler Halil Altintop kritisch über die gezeigte Leistung und sieht grundlegende Probleme. Trotz numerischer Überzahl gegen Paraguay blieb die Mannschaft ohne Sieg und steht als Gruppenletzter fest. Trainer Montella spricht von Pech, doch Altintop mahnt zu einer Verbesserung der Spielqualität und Konsequenz.

Das türkische Nationalteam hat bei der WM eine herbe Enttäuschung erfahren und steht nach der Niederlage gegen Paraguay bereits als Tabellenletzter fest. Die Kritik an der Mannschaftsleistung ist deutlich, insbesondere von Ex-Nationalspieler Halil Altintop , der die fehlende Entwicklung trotz numerischer Überzahl als erschreckend bezeichnete.

Bereits früh geriet die Türkei durch ein Gegentor von Matías Galarza in Rückstand, und obwohl Paraguay nach einem Platzverweis mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielte, gelang es der türkischen Offensive nicht, daraus Kapital zu schlagen. Trainer Vincenzo Montella verwies auf die hohe Anzahl an Torschüssen und mangelndes Glück, während Altintop die grundsätzlichen Probleme innerhalb der Mannschaft betonte und von Naivität sprach.

Die mangelnde Durchschlagskraft und Konsistenz im Spiel werden nun intensiv diskutiert, da die Türkei seit 2002 nicht mehr an ein WM-Turnier anknüpfen konnte





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