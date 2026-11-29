Eine unbeantwortete Nachricht, ein knappes Nein, Kritik im Job: Manche erleben Ablehnung oder Zurückweisung besonders intensiv. Was hinter 'Rejection Sensitivity' steckt - und was dagegen hilft.

Eine unbeantwortete Nachricht, ein knappes Nein, Kritik im Job: Manche erleben Ablehnung oder Zurückweisung besonders intensiv. Was hinter "Rejection Sensitivity" steckt - und was dagegen hilft.

Kritik, Zurückweisung und Ablehnung sind für die meisten Menschen unangenehm. Bei Menschen mit einer sogenannten Zurückweisungsempfindlichkeit können sie jedoch besonders schmerzhaft sein - und bereits die Angst davor kann starke Reaktionen auslösen. Besonders in sozialen Medien ist auch der englische Begriff "Rejection Sensitive Dysphoria" im Umlauf. Er wurde vom amerikanischen Psychiater William Dodson im Zusammenhang mit dem ADHS geprägt und wird insbesondere in der englischsprachigen Literatur verwendet.

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Die Psychologin, Psychotherapeutin und Coachin Miriam Junge beschreibt RSD als eine ausgeprägte Empfindlichkeit gegenüber tatsächlicher oder vermeintlicher Zurückweisung. Der Begriff ist allerdings keine eigenständige Diagnose. Dass Ablehnung uns kränkt, ist zunächst normal: "Als soziale Wesen haben wir ein grundlegendes Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Anerkennung und verlässlichen Bindungen", sagt Elisabeth Dallüge, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung .