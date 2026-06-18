Kritik und Bedenken zum US-Iran-Abkommen: Sicherheitszone im Libanon und regionale Reaktionen

US-Verteidigungsminister Hegseth bekräftigt die militärische Drohkulisse gegenüber dem Iran, während der Bundestagsabgeordnete Laschet das Abkommen als unzureichend kritisiert. Iran lehnt Verhandlungen über Raketenprogramm ab. Israel operiert trotz Waffenstillstands im Libanon. IAEA soll an endgültigen Verhandlungen beteiligt sein. Trump wehrt sich gegen Medienkritik. China begrüßt Abkommen. Experten warnen vor Schlupflöchern und Aufrüstung.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet , äußert sich kritisch zum Iran -Abkommen, das von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde. Der CDU-Politiker hält das Abkommen für unzureichend und betont, dass keines der von Trump gesetzten Ziele erreicht worden sei.

Er verweist auf das fortbestehende iranische Raketenprogramm und das Fehlen einer zufriedenstellenden Lösung für das Atomprogramm. Laschet warnt, dass der Westen und insbesondere die USA durch das Abkommen keinen Erfolg verbuchen könnten und der Iran weiterhin eine langfristige Herausforderung darstellen werde. Gleichzeitig unterstreicht US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die militärische Bereitschaft der USA, eventuell erneute Angriffe auf den Iran zu führen, falls das Land seine Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht einhalte.

Er fordert Teheran auf, auf Atomwaffen zu verzichten, nukleare Ambitionen aufzugeben, Kernmaterial abzugeben und Nuklearanlagen zu schließen. Die iranische Regierung reagiert ablehnend auf mögliche Diskussionen über ihr Raketenprogramm. Der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Bakaei, erklärt, das Raketenprogramm sei nicht verhandelbar und gehöre nicht zu den geplanten Gesprächen über eine dauerhafte Friedenslösung. In dem von Trump und dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian unterzeichneten Rahmenabkommen wird das Raketenprogramm nicht erwähnt, lediglich das Atomprogramm wird als Verhandlungsgegenstand genannt.

Die geplante 60-tägige Verhandlungsphase soll eine endgültige Lösung bringen. Trotz der US-iranischen Vereinbarung, die eine sofortige Einstellung der Militäreinsätze im Libanon vorsieht, operiert das israelische Militär weiterhin in einer etwa zehn Kilometer tiefen Sicherheitszone im Südlibanon. Die israelische Armee begründet den Einsatz mit operativen Erfordernissen und betont, die Truppen blieben in ihrem zugewiesenen Gebiet stationiert. Währenddessen wird die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) an den Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen beteiligt sein.

IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi erklärt, es müsse geklärt werden, welche iranischen Anlagen von Inspekteuren überprüft werden sollen. Er äußert sich jedoch nicht zu möglichen Inspektionen während der laufenden Verhandlungsphase. US-Präsident Trump wehrt sich gegen Kritik aus den Medien, die ihm vorwerfen, zu nachgiebig gegenüber dem Iran zu sein. Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnet er die Kritiker als neidisch, unehrlich oder dumm.

Er verweist auf positive wirtschaftliche Reaktionen wie steigende Börsenkurse und sinkende Ölpreise. Sicherheitsexperte Frank Umbach warnt, dass das Abkommen noch in vielen Punkten unklar sei und die iranische Führung sich Schlupflöcher offenhalten könnte. Die für den Wiederaufbau des Iran vorgesehenen Gelder könnten in eine militärische Aufrüstung fließen. China begrüßt das Rahmenabkommen und betont seine positive Bedeutung für die Entspannung der Lage.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums ruft alle Parteien auf, den Geist der Vereinbarung zu wahren und Verhandlungen der zweiten Phase rational anzugehen. Peking kündigt an, weiterhin eine aktive und konstruktive Rolle zu spielen. Im Libanon ist zudem bei einem israelischen Drohnenangriff ein Mann getötet worden, was die anhaltende Instabilität in der Region unterstreicht. Das Abkommen und seine Begleitumstände zeigen die komplexen diplomatischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen, die weiterhin den Nahen Osten und die internationalen Beziehungen prägen





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Atomabkommen Raketenprogramm Israel Libanon IAEA Verteidigungsminister Hegseth Armin Laschet Trump China

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Historisches Abkommen zwischen USA und Iran unterzeichnet: Friedensprozess im Libanon und nukleare Verhandlungen vor dem AbschlussDie Vereinigten Staaten und die Islamische Republik Iran haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, die sofortige Militärruhe, den Rückzug von Streitkräften und die Aufhebung der Seeblockade vorsieht. Das Abkommen markiert einen Wendepunkt in den Beziehungen beider Länder und soll innerhalb von 60 Tagen zu einem finalen Vertrag führen. Es umfasst Regelungen zur territorialen Integrität des Libanon, zur nuklearen Abrüstung, zur Aufhebung von Sanktionen und einen umfassenden Wiederaufbauplan für den Iran im Wert von 300 Milliarden Dollar.

Read more »

Israelischer Drohnenangriff im Libanon und US-Iran-Abkommen: Regionale Reaktionen und marine VorbereitungenNach der Unterzeichnung eines US-Iran-Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Krieges kommt es zu einem israelischen Drohnenangriff im Südlibanon. Gleichzeitig bereitet die Deutsche Marine einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vor, während internationale Reaktionen auf das Abkommen folgen. Der Verband Deutscher Reeder warnt vor schnellenNormalisierungen der Schifffahrt, und Israel verhandelt über einen Truppenverbleib. Die nächsten 60 Tage sollen über einen dauerhaften Waffenstillstand entscheiden.

Read more »

IAEA nimmt an Verhandlungen über US-Iran-Abkommen teilDie Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) nimmt an den Verhandlungen über ein endgültiges US-Iran-Abkommen teil. Der IAEA-Chef Rafael Grossi erklärte in Genf, dass nun geklärt werden muss, welche Anlagen im Iran die UN-Atomexperten seiner Behörde besuchen und inspizieren werden.

Read more »

Israels Angriffe im Libanon und die Verhandlungen über ein US-Iran-AbkommenIsraels Angriffe im Libanon haben nach Angaben der libanesischen Behörden mindestens drei Menschen getötet. Die israelische Armee hat mehrere Raketen abgefangen, die im Libanon auf israelische Truppen abgefeuert worden seien. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) nimmt an den Verhandlungen über ein endgültiges US-Iran-Abkommen teil. Die IAEA-Chef Rafael Grossi hat erklärt, dass es noch ein Stück Arbeit gibt, um eine endgültige Vereinbarung zu erreichen.

Read more »