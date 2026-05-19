Kritischer Zustand deutscher Wälder: Neue Erhebung zeigt geringe Erholung nach Dürrejahren

Die neueste Waldzustandserhebung des Bundeslandwirtschaftsministeriums verdeutlicht, dass deutsche Wälder massiv unter Klimastress leiden und nur noch jeder fünfte Baum als gesund gilt.

Die aktuelle Waldzustand serhebung des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeichnet ein düsteres Bild der heimischen Natur. Es wird deutlich, dass die deutschen Wälder nach wie vor massiv unter den Auswirkungen von extremer Hitze, anhaltender Trockenheit und dem Befall durch diverse Schädlinge leiden.

Besonders erschreckend ist die Erkenntnis, dass sich die Ökosysteme bis zum heutigen Zeitpunkt nicht von den verheerenden Dürrejahren zwischen 2018 und 2020 erholt haben. Die Daten zeigen, dass der Verlust von Nadeln und Blättern in den Baumkronen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau verbleibt. Statistisch gesehen ist lediglich jeder fünfte Baum als gesund einzustufen, was bedeutet, dass vier von fünf Bäumen ernsthaft beeinträchtigt sind. Diese sogenannte Kronenverlichtung dient als zentraler Indikator für den allgemeinen Gesundheitszustand des Waldes.

Das Thünen-Institut, welches die Erhebung im Auftrag des Ministeriums durchführt, hat hierfür über 46.000 Bäume detailliert untersucht. Bei der Betrachtung der verschiedenen Baumarten zeigen sich differenzierte Ergebnisse. Während es bei den Fichten eine leichte Tendenz zur Besserung gab, verschlechterte sich der Zustand der Kiefern im vergangenen Jahr weiter. Bei den Laubwäldern, insbesondere bei Buchen und Eichen, konnten kaum signifikante Veränderungen festgestellt werden.

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer bewertete diese Ergebnisse überraschend positiv und sprach von einer Stabilisierung des Gesamtzustands, was er als Erfolg wertete. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass Stabilisierung in diesem Kontext lediglich bedeutet, dass es nicht noch schlimmer geworden ist, während der Wald faktisch auf einem sehr niedrigen Gesundheitsniveau verharrt. Die Naturschutzorganisation WWF reagierte prompt und scharf auf die veröffentlichten Zahlen. In einer Pressemitteilung wurde kritisiert, dass die Sichtweise des Waldes als reiner Holzacker die universelle Bedeutung dieser Lebensräume völlig verkennt.

Die Organisation betonte, dass die überwiegend auf wirtschaftliche Nutzung ausgerichtete Forstwirtschaft die Wälder erst so anfällig für die Folgen der Klimakrise gemacht habe. Monokulturen und intensive Bewirtschaftung führten dazu, dass die natürliche Widerstandsfähigkeit der Bäume gegenüber Stressfaktoren wie Hitze und Schädlingen massiv sank. Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) äußerte tiefe Besorgnis. Neben der Klimakrise wurden insbesondere intensive Forstpraktiken sowie Schadstoffemissionen aus Industrie, Verkehr und Landwirtschaft als belastende Faktoren genannt, die den Zustand der Wälder weiter verschlechtern.

Die Bedeutung eines gesunden Waldes geht weit über die reine Holzproduktion hinaus. Gesunde Wälder fungieren als lebenswichtige Lungen unseres Planeten, indem sie Staub und schädliche Bakterien aus der Luft filtern und uns mit essenziellem Sauerstoff versorgen.

Zudem stellen sie ein unverzichtbares Gegengewicht zum globalen Klimawandel dar, da sie enorme Mengen an Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden und speichern. Wenn Wälder jedoch krank werden oder großflächig absterben, wird dieser Prozess umgekehrt: Weniger CO2 wird gebunden, und durch die Zersetzung des toten Holzes wird teilweise sogar gespeichertes Gas wieder freigesetzt, was den Treibhauseffekt weiter verstärkt.

Darüber hinaus bieten Wälder gerade an extrem heißen Sommertagen eine natürliche Kühlung und schaffen angenehme Temperaturen für Menschen und Tiere gleichermaßen. Die Luft in einem vitalen Wald ist nahezu staubfrei und wirkt durch ihre Zusammensetzung belebend sowie antibakteriell auf die menschlichen Atemwege. Damit ist der Schutz der Wälder nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine Frage der öffentlichen Gesundheit.

Die Forderungen der Umweltverbände nach einem dringenden Kurswechsel in der Bundespolitik sind daher deutlich: Der Wald muss als komplexes Ökosystem begriffen und geschützt werden, anstatt ihn primär als Rohstofflieferanten zu betrachten. Nur durch eine nachhaltige Umgestaltung der Forstwirtschaft und einen konsequenten Klimaschutz kann gehofft werden, dass die deutschen Wälder langfristig überleben und ihre lebensnotwendigen Funktionen für zukünftige Generationen aufrechterhalten können





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