Kroatien besiegt Tschechien und sichert Nations-League-Platz

Kroatien gewinnt mit 2:1 gegen Tschechien in Osijek, beendet eine Viertserie an Niederlagen und sichert sich den dRitten Platz in der Nations League sowie den Route in die Play-offs zum Klassenerhalt. Luka Modric stellt den Länderspielrekord ein.

Kroatien s Sieg beendet negative Serie

Modric stellt Rekord auf

Kroatien hat seine schwierige Phase in der UEFA Nations League mit einem verdienten Sieg über die Tschechische Republik beendet. Das Team von Trainer Slaven Bilić sicherte sich am Sonntag in Osijek den dritten Platz in seiner Gruppe und damit den Klassenerhalt in der höchsten Liga durch die Play-offs. Mit dem 2:1-Sieg im Opus Arena konnte die Nationalelf eine historische Viertserie an Niederlagen stoppen, die zuvor als Erstes in der Geschichte der Mannschaft stattfand. Die beiden Tore wurden durch Ivan Perisic in der Anfangsphase und Lovro Majer in der Schlussphase erzielt, was den Unterschied in einem intensiven Match ausmachte.

Eine besondere Note erhielt das Spiel auch durch den Kapitän Luka Modric, der sein 208. Länderspiel absolvierte und damit Lionel Messi einholte. Der 41-jährige Mittelfeldorganisator bleibt damit nur Cristiano Ronaldo aus Portugal unter sich, der mit 234 Einsätzen die alleinige Rekordmarke hält. Modrics Führung und Erfahrung waren in einem entscheidenden Moment der Saison besonders wertvoll,da sein Team unter Druck stand. Ein dritter Platz in der Gruppe war nicht nur für den direkten Klassenerhalt bedeutend, sondern sicherte genauso eine gute Setzposition für die kommenden Europameisterschafts-Qualifikationsrunden.

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Spannender Spielverlauf mit Wendungen

Das Spiel begann für den Gastgeber hervorragend,da bereits nach zwei Minuten die Führung fiel. Mateo Kovacic sorgte für eine Chance, die Dion Drena Beljo nutzte,um Ivan Perisic freizuspielen. Perisic verwandelte präzise von außerhalb des Strafraums. Kroatien kontrollierte das Spiel große Teile über, konnte den Vorsprung jedoch nicht ausbauen. In der 84. Minute glichen die Tschechen durch Adam Hlozek aus, dessen linker Schuss von links aus dem Strafraum an Torwart Livakovic vorbeisaueRte. Dies sorgte für Unruhe im kroatischen Lager.

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Siegestor durch Einwechselspieler

Doch Kroatiens Trainer Bilić zeigte Ruhe und brachte Lovro Majer ins Spiel, der nach der Weltmeisterschaft zurück in die Nationalelf berufen worden war. Majer nutzte seine Minute, um in der Box abzudrehen und den Ball in die untere rechte Ecke zu schießen, was den Endstand von 2:1 markierte. Dieser Sieg war für Bilić in seiner zweiten Amtszeit als Trainer von großer Bedeutung, um Vertrauen zurückzugewinnen. In den Play-offs im März 2027 wird es dann um den Verbleib in League A gehen, wobei die Gegner noch bekanntgegeben werden müssen.