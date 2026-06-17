Nenad Bjelica ist zuversichtlich, dass Kroatien bei der WM 2026 wieder eine Sensation erleben wird. Die erfahrene Mannschaft um Luka Modrić, Ivan Perisic, Ante Budimir und Andre Kramarić wird die Talente führen und sich ins Turnier reinbeißen.

Kroatien fiebert dem WM-Auftakt gegen England entgegen. Der Favoritenschreck von 2022 ist wieder da, und Nenad Bjelica ist zuversichtlich. Die erfahrene Mannschaft um Luka Modrić , Ivan Perisic, Ante Budimir und Andre Kramarić wird die Talente führen und sich ins Turnier reinbeißen.

Die italienische Legende Alessandro del Piero meinte, dass Kapitän Modrić bis 50 spielen könne. Das ganze Land wünscht sich, dass der Kapitän noch zwei Jahre auf höchstem Niveau in den Beinen hat. Bjelica ist beeindruckt von dem 19-jährigen Verteidiger Luka Vuskovic, der im August 2025 als Leihspieler von Tottenham zum HSV kam und dort überzeugte. Vuskovic wird einer der Shooting-Stars der WM sein.

Der Junge steigert sich in der Bundesliga und auch in der kroatischen Nationalmannschaft in einem unglaublichen Tempo. Diese Frechheit, diese Ruhe am Ball, dieser Biss in den Zweikämpfen faszinieren Bjelica. Was ihn noch besonders macht, ist, dass Luka schon mit 16 Jahren, als er in Kroatiens erster Liga debütierte, außergewöhnlich zielstrebig und fokussiert war. Er hat das, was auch Cristiano Ronaldo nach ganz oben gebracht hat: 24 Stunden am Tag nur für den Fußball zu leben.

Bjelica ist sich sicher, dass er eines Tages für einen der weltbesten Vereine spielen wird. Natürlich ist er auch einer für den FC Bayern. Landsmann Josip Stanisic spielt schon in München. Hätten Sie ihm zugetraut, dass er sich dort so schnell durchsetzt?

Ehrlicherweise war Bjelica schon überrascht darüber. Bayern wird in den nächsten Jahren noch viel Freude an Josip haben und er ist sicher, dass er sich dort zu einem der weltbesten Verteidiger entwickelt. Sie hatten in München ein negatives Karriereerlebnis. Als Trainer von Union Berlin fassten Sie Bayerns Leroy Sané nach einem Wortgefecht ins Gesicht, sahen die Rote Karte, wurden für drei Spiele gesperrt und erhielten eine Geldstrafe von 25.000 Euro.

Ihr größter Fehler als Trainer? Klares Ja. Bjelica hat 615 Spiele als Trainer auf dem Buckel und ihm ist so etwas nur ein einziges Mal passiert. Er bereue es noch immer sehr.

Die Emotionen sind hochgekocht und er hatte sich leider nicht im Griff. Daraus hat er gelernt und ist vor allem Union-Präsident Dirk Zingler sehr dankbar, dass er zu ihm gestanden, weiter an ihn geglaubt hat. Das ist nicht selbstverständlich, und das weiß er noch immer sehr zu schätzen. Bjelica hat sich via Instagram für diese Aktion entschuldigt.

Persönlich hatte er bisher noch keine Gelegenheit, mit Leroy zu sprechen. Er würde es sehr gerne mit ihm persönlich aus der Welt räumen und ihm die Hand geben. Vielleicht werde er ja demnächst Trainer in der Türkei und sie treffen sich dort. Am liebsten würde er in der SüperLig, in Spanien, Italien, England oder natürlich in der Bundesliga einen Verein übernehmen.

Er hatte zuletzt viele Anfragen aus der ganzen Welt, zum Beispiel aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Iran, Ägypten, Russland und der MLS. Aber er möchte unbedingt in Europa bleiben





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