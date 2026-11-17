Deutschlands U21 tritt gegen Kroatien an. Alles zum gratis TV-Stream auf ProSieben Maxx und Joyn, den Anstoßzeiten sowie den aktuellen Formkurven der Nationalteams.

Das Fußball- Freundschaftsspiel zwischen den U-21-Nationalmannschaften von Kroatien und Deutschland findet in Rijeka auf Kroatien statt. Der offizielle Anpfiff für dieses wichtige Duell ist um 18 Uhr angesetzt. Diese Begegnung markiert einen wichtigen Punkt im Kalender der Jugendnationalteams, da beide Mannschaften ihre aktuelle Form unter Beweis stellen müssen. Für die deutsche Auswahl ist das Spiel insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Ergebnisse relevant, da man nach der Niederlage gegen Belgien mit einem Spielstand von 1:2 sofort wieder zurück auf die Erfolgsspur will.

Gratis TV und Livestream Details für Zuschauer

Fußball-Fans, die das Duell der kroatischen und deutschen U-21-Nationalmannschaft verfolgen möchten, können auf kostenfreie Übertragungen zurückgreifen. Das Spiel wird exklusiv und kostenlos im Fernsehen bei ProSieben Maxx übertragen. Neben der klassischen TV-Übertragung bietet die Streaming-Plattform Joyn ebenfalls einen kostenlosen Livestream an, über den sich die Partie live verfolgen lässt. Beide Kanäle starten ihre Sendung bereits eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Spielbeginn. Die Übertragung im Fernsehen sowie im Stream beginnt somit um 17:30 Uhr, sodass Zuschauer früh genug vor ihren Bildschirmen sein können.

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Deutsche Siegesserie bricht und historische Bilanz

Die deutsche U21 hatte zuletzt eine beeindruckende Serie hingelegt, indem sie acht Siege in Folge einfuhr. Seit Oktober 2025 hatte das Team im nationalen Vergleich sogar nicht mehr verloren und wirkte somit extrem stabil. Doch diese Dominanz endete abrupt am vergangenen Freitag, als die deutsche Siegesserie durch die Niederlage gegen Belgien gerissen wurde. Jetzt steht das Spiel gegen Kroatien im Zeichen der Revanche und der Rückgewinnung der verlorenen Sicherheit. Die historische Bilanz zwischen den beiden Junioren-Auswahlen ist dabei sehr einseitig: Die letzte Begegnung zwischen Deutschland und Kroatien U21 liegt bereits 26 Jahre zurück. Im März des Jahres 2000 verlor das deutsche U21-Team ein Testspiel deutlich mit 0:2 gegen die Kroaten. Dieses historische Ergebnis steht im Kontrast zu der aktuellen Dominanz der deutschen Mannschaft in den jüngeren Jahren.

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Formkurven im Vergleich und kroatische Entwicklung

Während die deutsche U21 in ihrer jüngeren Vergangenheit vier der letzten fünf Spiele gewinnen konnte, präsentiert sich die Lage bei der kroatischen U-21-Nationalmannschaft durchwachsener. Die Kroaten mussten in ihren letzten fünf Partien unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Nur bei zwei Spielen konnten sie die volle Punktzahl nach Hause bringen. Gegen Ungarn setzten sich die Kroaten mit 3:1 durch, und auch gegen Litauen reichte ein 1:0 zum Sieg. In anderen Begegnungen blieb der Erfolg aus: Gegen Griechenland endete das Spiel in einem 1:1 Unentschieden, und auch gegen Irland musste man sich mit einem 2:2 Remis zufriedengeben. Zudem unterlag das kroatische Team in einem weiteren Match der Ukraine mit 0:1. Diese statistischen Fakten zeigen, dass Kroatien zwar konkurrenzfähig ist, aber noch nicht die gleiche Konstanz wie die deutsche Auswahl aufweist.

Prognose und Bedeutung des Aufeinandertreffens

Die Frage, ob die deutsche U21 zurück auf den Siegeskurs kommen kann, wird diese Partie in Rijeka beantworten. Vor dem Spiel gegen Belgien lag die Moral noch hoch, doch die nun folgende Herausforderung in Kroatien erfordert volle Konzentration. Die deutschen Spieler müssen zeigen, dass die Niederlage gegen die Belgier nur ein Ausrutscher war und keine langfristige Talfahrt bedeutet. Für die kroatische Mannschaft bietet sich die Chance, alte Rechnungen zu begleichen und die deutsche Überlegenheit in der Jugendbereich herauszufordern. Die Atmosphäre in Rijeka wird aufgrund der historischen Niederlage von 2000 und der aktuellen sportlichen Spannung geprägt sein. Beide Trainers müssen ihre Taktiken feinjustieren, um die eigenen Defizite aus der Vergangenheit zu kaschieren und die eigenen Stärken in den Vordergrund zu stellen.