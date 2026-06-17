Kroatien vor WM-Auftakt: Bjelica hofft auf Modrić-Zauber und Vuskovic-Durchbruch

Kroatien startet mit großen Erwartungen in die WM. Trainer Nenad Bjelica setzt auf die Erfahrung von Luka Modrić und den jungen Luka Vuskovic. Zudem äußert er sich zu einem alten Vorfall mit Leroy Sané und seinen Trainerplänen.

Kroatien fiebert dem WM-Auftakt gegen England entgegen. Das Land, das 2022 den dritten Platz erreichte und vor acht Jahren überraschend das Finale erreichte, hofft auf eine weitere Sensation.

Trainer Nenad Bjelica (54) betont, dass Kroatien eine Turniermannschaft sei und das Potenzial für eine weitere Überraschung habe. Viele Kroaten leben in den USA, was dem Team das Gefühl von Heimspielen geben wird. Die erfahrenen Spieler Luka Modrić (40), Ivan Perisic (37), Ante Budimir (34) und Andre Kramarić (34) sollen die jungen Talente führen. Alessandro del Piero meint, dass Kapitän Modrić bis 50 spielen könnte.

Bjelica hofft, dass Modrić noch zwei Jahre auf höchstem Niveau spielen kann. Ein aufstrebender Star ist der 19-jährige Verteidiger Luka Vuskovic, der im August 2025 zum HSV kam. Bjelica lobt seine Zielstrebigkeit, Ruhe am Ball und Biss. Vuskovic habe schon mit 16 Jahren in der kroatischen ersten Liga debütiert und ähnliche Eigenschaften wie Cristiano Ronaldo.

Eines Tages werde er für einen der weltbesten Vereine spielen, möglicherweise auch für den FC Bayern, wo bereits Landsmann Josip Stanisic spielt. Bjelica war überrascht, wie schnell sich Stanisic in München durchgesetzt hat. Auf die Frage nach seinem größten Fehler als Trainer erinnert sich Bjelica an einen Vorfall mit Leroy Sané, als er ihn nach einem Wortgefecht ins Gesicht fasste, die Rote Karte sah und für drei Spiele gesperrt wurde.

Er bereut es und dankt Union-Präsident Dirk Zingler für das Vertrauen. Er entschuldigte sich via Instagram und möchte sich persönlich mit Sané aussprechen, möglicherweise in der Türkei, wo er als Trainer arbeiten möchte. Bjelica bevorzugt eine Anstellung in Europa, etwa in der SüperLig, Spanien, Italien, England oder der Bundesliga, trotz vieler Angebote aus den VAE, China, Iran, Ägypten, Russland und der MLS





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