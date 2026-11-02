Kronjuwelen der Monarchien: Geschichte der Schmuckstücke

Entdecken Sie die Geschichte hinter den Kronjuwelen äthiopischer, iranischer und europäischer Königshäuser. Fakten zu Krönungen und seltenen Edelsteinen.

Am 2. November 1930 wurde Haile Selassie I. in der St.-Georgs-Kathedrale in Addis Abeba zum Kaiser von Äthiopien gekrönt. Diese Zeremonie gilt bis heute als eines der meistbeachteten Ereignisse der äthiopischen Monarchiegeschichte. Neben dem Sohn des britischen Königs George V. waren zahlreiche europäische Adelige und Diplomaten aus aller Welt angereist, um das Spektakel live zu verfolgen.

Historische Krönungen und Juwelen

Die Krönung von Haile Selassie war bewusst als internationales Machtsymbol inszeniert. Der Kaiser wollte nicht nur seine eigene Machtübernahme feiern, sondern Äthiopien auch als modernen und souveränen Staat präsentieren. Während der mehrtägigen Feierlichkeiten gelang dies offenbar hervorragend. Als Haile Selassie gesalbt wurde, wurde ihm eine Krone aus purem Gold auf das Haupt gesetzt. Diese Krone war mit Diamanten, Smaragden und Rubinen besetzt. Am selben Tag wurde auch seine Frau gekrönt, doch ihr Juwel geriet während der italienischen Besetzung des Landes in Vergessenheit.

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Rätselhafte Schätze und verlorene Kronen

Die Frage, ob die Königin ihr Juwel geopfert hat, um den Krieg zu gewinnen, bleibt bis heute ein Rätsel. Im Gegensatz zu äthiopischen Stücken sind Schmuckstücke aus dem Orient seltener in Europa präsent. Fotos von offiziellen Auftritten sind schwerer zugänglich, und es ist nicht üblich, dass bei Staatsdinnern Diademe aus den Schatzkammern hervorgeholt werden. Dennoch wurden die schönsten Momente dieser atemberaubenden Juwelen festgehalten, um die Brillanz und Handwerkskunst zu dokumentieren.

Iranische Kaiserin und persische Tradition

Ein besonders wertvolles Stück ist die Krone der Kaiserin Farah Pahlavi aus Iran. Sie wurde für die Krönung im Jahr 1967 hergestellt. Zum ersten und einzigen Mal in der zweieinhalbtausendjährigen Geschichte der persisch-iranischen Monarchie wurde eine Frau offiziell zur Shahbanu gekrönt. Das Schmuckstück wurde vom Pariser Juwelier Van Cleef & Arpels entworfen. Es entstand in Teheran in einem von Soldaten beschützten geheimen Tresorraum. Edelsteine durfen das Land per Gesetz nicht verlassen, weshalb die Arbeit dort stattfand.

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Rare Edelsteine und königliche Träger

Die Krone der Kaiserin besteht aus 1469 Diamanten, 105 Perlen, 36 Smaragden, 36 Rubinen und Spinellen. Das Weißgoldgeflecht wiegt rund zwei Kilogramm. In Jordanien trug Königin Rania 2006 ihr neues Script Diadem. König Abdullah hatte es bei Fred für sie gekauft. Die Welt verliebte sich in die hängenden Diamanten im Tropfenschliff und den zentralen Edelstein. Das Juwel verschwand für 15 Jahre, tauchte dann aber in veränderter Form wieder auf. Auch in Nepal trugen Königinnen seltene Stücke. Königin Aishwarya und ihre Schwester Königin Komal durften das nepalesische Smaragd-Diadem vom Pariser Juwelier Fred tragen.

Nationale Symbole und historische Bedeutung

In Bhutan ruht die Phoenix-Krone auf dem Kopf von Königin Jetsun Pema. Sie trägt sie bei ihrer Hochzeit im Jahr 2011 und bei wichtigen Staatsbanketten. Am 17. Nationalfeiertag Bhutans ist dieses Schmuckstück ein zentrales Symbol. Die Geschichten dieser Juwelen verbinden politische Geschichte mit höchster handwerklicher Kunst. Sie zeigen, wie Monarchien ihre Macht und ihren Reichtum durch kostbare Steine repräsentierten. Die Herkunft der Edelsteine und die Art ihrer Fassung geben Aufschluss über die damaligen Handelsbeziehungen und den Status der Herrscherhäuser.