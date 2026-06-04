Kronprinzessin Mette-Marit bereitet sich auf Lungentransplantation vor

Die Ehefrau von Kronprinz Haakon leidet seit Längerem an einer Lungenerkrankung und hat sich in den letzten Monaten auf eine mögliche Transplantation vorbereitet. Der Kronprinz hat seine Reisepläne geändert, um seine Frau bei ihrem Kliniktermin zu unterstützen.

Kronprinzessin Mette-Marit hat am Mittwoch eine norwegische Klinik besucht, um sich auf eine mögliche Lungentransplantation vorzubereiten. Die 53-jährige Ehefrau von Kronprinz Haakon leidet seit Längerem an einer Lungenerkrankung und hat sich in den letzten Monaten auf eine Transplantation vorbereitet, die in Norwegen ausschließlich an der Universitätsklinik in Oslo durchgeführt werden kann.

Da geeignete Spenderlungen jedoch selten sind, werden Transplantationen in der Regel sehr kurzfristig angesetzt. Kronprinz Haakon hat seine Reisepläne geändert, um seine Frau bei ihrem Kliniktermin zu unterstützen. Die Kronprinzessin hat aufgrund ihrer Erkrankung einen stark angepassten Alltag und reduziert öffentliche Termine. Die Unterstützung von Haakon passt zu dem engen Familienband, das das Kronprinzenpaar mit seinen Kindern pflegt.

Auch in früheren schwierigen Phasen, etwa rund um die Diagnosestellung, trat die Familie geschlossen auf und zeigte sich Seite an Seite bei öffentlichen Auftritten





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