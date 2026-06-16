Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon haben nach der Verurteilung ihres Sohnes Marius zu vier Jahren Gefängnis keine Stellungnahme abgegeben. Der Hof erklärte, dass der Fall vom Gericht bearbeitet wurde und das Königshaus keine Kommentare zum Ergebnis abgeben wird.

Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon haben nach der Verurteilung ihres Sohnes Marius zu vier Jahren Gefängnis keine Stellungnahme abgegeben. Der Hof erklärte, dass der Fall vom Gericht bearbeitet wurde und das Königshaus keine Kommentare zum Ergebnis abgeben wird.

Kronprinzessin Mette-Marit ist seit vielen Jahren Gegenstand von Berichten über die norwegische Königsfamilie. Sie wurde als wunderbare Liebesgeschichte beschrieben, die nicht einfach war und von der norwegischen Presse oft ungnädig behandelt wurde. Sie hatte gesundheitliche Probleme und Schwierigkeiten mit ihrem Sohn, der von Jahr zu Jahr zunahm.

Die Schwierigkeiten, die ihr Sohn hatte, waren nicht einfach zu überwinden und Mette-Marit tat mir leid, aber ich war auch enttäuscht von ihr, dass sie nicht etwas sagte, um den Opfern ihres Sohnes zu zeigen, dass sie sich für sie einsetzt. Sie hat Mitarbeiter, einen Ehemann und zwei erwachsene Kinder bei sich im Schloss, aber sie sagt nichts. Vielleicht liegt sie sogar im Krankenhaus, bereit für die bevorstehende Lungentransplantation.

Aber sie hätte einen entsprechenden Kommentar für den Tag des Urteils von langer Hand vorbereiten können. Marius Borg Høiby wurde am Montag in Oslo für 34 Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt und Mette-Marit hilft ihrem Sohn mit ihrer endlosen Solidarität und ihrem Schweigen kein bisschen weiter.

Marius hat bis heute nicht gelernt, Verantwortung für sich und seine Taten zu übernehmen und Mette-Marit ist Kronprinzessin und ihr Schweigen sendet eine Botschaft: Für die Opfer ihres Sohnes hat sie kein Wort übrig





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