Kronprinzessin Mette-Marit: Erfolgreiche Lungentransplantation in Oslo

Der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wurde im Rikshospitalet in Oslo eine Spenderlunge transplantiert. Die Operation verlief erfolgreich, doch die Risiken bleiben hoch.

Es waren dramatische Stunden, die über Leben und Tod entschieden! Der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) wurde im Rikshospitalet in Oslo erfolgreich eine Spenderlunge transplantiert. Sie ist schwer an Lungenfibrose erkrankt, die OP war ihre letzte Hoffnung!

Bereits im Vorfeld hatten ihre Ärzte geschildert, wie ernst es wirklich war. Ihre behandelnden Mediziner erklärten bei einer Pressekonferenz bereits am 17. Juni, was für ein enormes Risiko für die Kronprinzessin bestand. Herz- und Lungenchirurg Arnt Eltvedt Fiane (68) hat die OP nun durchgeführt.

Er ist Professor und Abteilungsleiter für Thoraxchirurgie am Rikshospitalet. Fiane sagte laut der norwegischen Tageszeitung: Der Patient liegt im Operationssaal, und wir müssen den Brustkorb öffnen und eine Herz-Lungen-Maschine anschließen, wie bei Operationen am offenen Herzen. Das Herz wird stillgelegt. Die erkrankten Lungen werden entfernt, und das kann der schwierigste Teil des gesamten Eingriffs sein.

Ankunft am Rikshospitalet am 4. Juni: Dieses Foto entstand vor Mette-Marits Lungenstransplantation, womöglich unterzog sie sich hier Voruntersuchungen. Und weiter: Wenn das kranke Organ entfernt und die neuen Lungenflügel eingesetzt worden sind, werden diese nach und nach eingenäht, wobei die großen Blutgefäße und die Luftröhren an den Patienten angeschlossen werden. Der Eingriff dauert im Normalfall drei bis fünf Stunden.

In einer aktuellen Mitteilung des Königshauses sagt der Mediziner: Wie alle anderen frisch transplantierten Patienten wird die Kronprinzessin noch mehrere Wochen im Rikshospitalet bleiben. Weiter heißt es: Die Lungentransplantation war bisher erfolgreich. Mette-Marit muss jetzt lebenslang Medikamente (Immunsuppressiva und Kortison) nehmen, damit der Körper die Lunge nicht wieder abstößt. In den letzten sechs Monaten hatte sich ihre Lungenfibrose erheblich verschlimmert.

Es bildete sich laut ihren Ärzten immer mehr Narbengewebe in der Lunge. Bereits bei geringer körperlicher Belastung sank ihr Sauerstoffgehalt im Blut so stark ab, dass sie auf eine mobile Sauerstofftherapie angewiesen war, um akuter Atemnot entgegenzuwirken. Sie zeigte sich auch öffentlich mit einem Sauerstoffschlauch. Doch die Transplantation ist noch keine endgültige Rettung.

Lungenspezialist Are Holm, Chefarzt am Rikshospitalet: Tatsächlich schafft jeder achte Patient das erste Jahr nicht. Zehn Jahre nach einer Lungentransplantation lebt etwa die Hälfte der Patienten noch. Die Kronprinzessin muss nun mit den Risiken einer lebenslangen Immunsuppression leben, die das Risiko für Infektionen und bestimmte Krebsarten erhöht. Ihr Zustand wird engmaschig überwacht, und sie wird regelmäßig zu Nachsorgeuntersuchungen ins Krankenhaus kommen müssen.

Die norwegische Bevölkerung zeigt große Anteilnahme und hofft auf eine gute Genesung für die beliebte Kronprinzessin. König Harald und Königin Sonja sowie ihr Ehemann Prinz Haakon haben sich in einer kurzen Stellungnahme dankbar gezeigt für die hervorragende medizinische Versorgung und die Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Operation war ein komplexer und riskanter Eingriff, der nur dank der hohen Expertise des Teams am Rikshospitalet gelingen konnte.

Die Lungenfibrose, an der Mette-Marit leidet, ist eine fortschreitende Erkrankung, bei der das Lungengewebe vernarbt und die Atmung zunehmend erschwert wird. Ohne Transplantation wäre die Krankheit innerhalb weniger Jahre tödlich verlaufen. Die erfolgreiche Transplantation gibt ihr nun eine neue Chance auf ein längeres Leben mit besserer Lebensqualität, auch wenn die Herausforderungen einer Organtransplantation nicht zu unterschätzen sind. Die nächsten Wochen im Krankenhaus werden entscheidend sein für die Anpassung des Körpers an das Spenderorgan.

Die Ärzte sind jedoch zuversichtlich, dass die Kronprinzessin gute Chancen auf eine erfolgreiche Rehabilitation hat. Norwegen blickt mit Hoffnung auf die weitere Entwicklung





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